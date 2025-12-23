¡Ö¥³¥á²Á³Ê¡×ÍèÇ¯¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡È¶È¼Ô´Ö¤ÇÍÍ»Ò¸«¤Î¾õÂÖ¡É¤ÇºÆ¤ÓºÇ¹âÃÍ¤ËÇ÷¤ë¡Ä°ìÊý¡ÖÃÍ²¼¤²¡×¤ÎÃû¤·¤â¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ºÆ¤ÓºÇ¹âÃÍ¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤Î¥³¥á²Á³Ê¡£¹âÆ¤¬Â³¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯3000±ßÂæ¤ËÃÍ²¼¤²¤¹¤ëÆ°¤¤â¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¥³¥á²·¶È¼Ô¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ë¡Ö2026Ç¯¤Î¥³¥á²Á³Ê¡×
°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤ËÊÑ²½¤â¡ÄºÆ¤ÓºÇ¹âÃÍ¤ËÇ÷¤ë¡¡
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬Ëè½µÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥á5kg ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¡×¡¢2024Ç¯12·îÂè2½µ¤Ï3485±ß¤Ç¤·¤¿¡£È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤â¤¢¤ê°ì»þ²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¾å¾º¤·¡¢2025Ç¯12·îÂè2½µ¤Î²Á³Ê¤Ï4331±ß¤È¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ËºÆ¤ÓÇ÷¤ëÀª¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ê³ô¡ËKSP-SP¤¬Äó¶¡¤¹¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤ÆºîÀ®
¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜ¾ëÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦ÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÂçÀô°ì´Ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²Æ¤Î¡È½¸²Ù¶¥Áè¡É¤ÇÇã¼è²Á³Ê¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á°Â¤¯¤Ç¤¤º¡¢¶È¼Ô´Ö¤ÇÍÍ»Ò¸«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤ËÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Þ¥ë¥ä¥¹²¼¸ÍÅÄÅ¹¡Êºë¶Ì¡Ë
½©ÅÄ¸©»º¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤Á¡Ê¿·ÊÆ¡Ë
12·î¾å½Ü¡§4750±ß¢ª12·î23Æü¡§3994±ß
¡ü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥º¥ß¶ÈÊ¿Å¹¡ÊÅìµþ¡Ë
ÀéÍÕ¸©»º¤³¤·¤Ò¤«¤ê¡Ê¿·ÊÆ¡Ë
12·î24Æü¡¢25Æü¤ËÆÃÇä3985±ß
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥º¥ß¡¦¸ÞÌ£±Ò¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²·Çä¶È¼Ô¤«¤é¡Ø¾¯¤·¤ª¤Þ¤±¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤êÆÃÇä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÉô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø ºØÆ£¹¬Ê¿ ½Ú¶µ¼ø:
¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¹â¤¯Çã¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²Á³Ê¤Ï²¼¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È»ä¤Ï¡¢°ì»þ¤Î·Ò¤®¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÀ¶¨¤ÎÍø¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÇÀ¶¨¤¬Íø¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼º£¤Þ¤Ç¥³¥á¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡¢»ä¤Ï¾¯¤·ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ²È¤¬¥³¥á¤òºî¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»äÃ£¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¤òÀ¯ÉÜ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÊÆ¼ý³ÏÁ°¤Ë¡ÖÇä¤ê¤Ä¤¯¤·¡×¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤«
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
´ôÉì»Ô¤Î¥³¥á²·Çä¶È¼Ô¡Ö¥®¥Õ¥é¥¤¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥á¤Îºß¸Ë¤ÏÌó4000¥È¥ó¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ2¡Á3³äÂ¿¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¯Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Û¤ÉÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î¥³¥á²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥®¥Õ¥é¥¤¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß5¥¥í4500±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÃÊÁÊÆ¡×¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï4000±ß¤òÀÚ¤ë¾¦ÉÊ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡È3·î¡É¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î¤Ï½ù¡¹¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥á¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÄã²¹ÁÒ¸Ë¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Îºß¸Ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3·î¤Ï·è»»Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¾¯¤ÎÀÖ»ú³Ð¸ç¤Ç¤â°Â¤¯²·¤¹´ë¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢5·î°Ê¹ß¤Ï2026Ç¯»º¤Î¿·ÊÆ¼ý³ÏÁ°¤Îºß¸ËÀ°Íý¤Î»þ´ü¤Ç¡¢¡ÈÇä¤ê¤Ä¤¯¤·¡É¤Î¤¿¤á¡¢3500±ßÂæ¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤³¤á·ôÇÛÉÛ¤Ç¡È¹â»ß¤Þ¤ê¡É¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ø³èÍÑ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¡£
µÜ¾ëÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦ÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÂçÀô°ì´Ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Ï¡È¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¥³¥á²Á³Ê¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡ÖÊÆ²Á¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÇÀ²È¤òºÆÀ¸»º²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡×¤Ç¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥á²Á³Ê¤ò°Â¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢¸µ¡¹ÇÀ¿å¾Ê¤Î±¿±ÄÊý¿Ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬Æß¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤é¡¢²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø ºØÆ£¹¬Ê¿ ½Ú¶µ¼ø:
Áý»º¤¹¤ì¤Ð¡Ê¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¡Ë°Â¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇÀ²È¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÇÀ²È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÃÍÃÊ¤ò¹â¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¥³¥á¤Î¾ÃÈñÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤äÅÁÅý¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
