週末のアリーナ。大歓声の中、コートで激しくボールを追うプロバスケットボール選手たち。華やかなスポーツエンターテインメントの舞台から一転、平日の養豚場で命の現場と向き合い、子どもたちと一緒に農作業にも汗を流す一人の現役Bリーガーがいる。千葉ジェッツに所属するベテラン、荒尾岳選手だ。「『いただきます』の本当の重さを、僕たちは知っているだろうか？」彼が立ち上げ、自ら主催者として取り組んでいる社会貢献プロ