トルティーヤを使った、ちょっと意外なアレンジレシピをご紹介します。カルディコーヒーファーム好きのESSEベストフレンズ101メンバー・おだゆうさんが、「フラワートルティーヤ」を使ってハンバーガー風やピザ風の料理に挑戦。どれも簡単につくれるレシピなので、忙しい日のごはんやおやつにもぴったりです。もっちり食感のカルディ「フラワートルティーヤ」皆さんは「トルティーヤ」と聞くと、どんなイメージをおもちですか？