Shop.1【浅草】七福神のおみくじで定食のお供が決まる!?／梅と星浅草駅から徒歩3分ほど。浅草・雷門のほど近くにある「梅と星（うめとほし）」は、“おいしい寄席”をテーマにしたごはん屋さん。炊きたての羽釜ごはんとともに、全国を巡ってセレクトした絶品の梅干しや、おみくじでごはんのお供を選べるユーモアあふれる定食が楽しめます。店内の飲食スペースには、カウンター席が13席ほど。大きな羽釜がインパクト大で、モダンな