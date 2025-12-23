犬が『おしり歩き』をする原因４選

犬がおしりを地面に擦り付けるように歩く『おしり歩き』は、犬自身が違和感を覚えているために起こす行動です。ここでは、犬がおしり歩きをする原因をみてみましょう。

1.おしり周りがかゆい

おしり周りに違和感を覚えている犬の中には、おしり周りにかゆみが生じているケースが最も多くみられます。軽い炎症を起こしていたり、乾燥によるかゆみだったりと原因はさまざまです。また、お腹の中に寄生虫がいることでかゆみが生じる場合もあります。

おしり周りのかゆみをどうにかして取り除きたいという気持ちから、かゆい部分を床に擦り付けて軽減しようと試みているのだと考えられます。

2.うんちが付着していて気持ち悪い

うんちをした後におしり歩きしている場合は、うんちがおしりに付着していて気持ち悪いため、おしりを床に擦り付けて取り除こうと試みている可能性も考えられます。

うんちをした後におしり歩きをしている場合は、一度、おしりの周りを確認してあげましょう。

3.うんちが出切っていない

うんちをした後におしり歩きをしているケースでは、うんちがおしりに付着していて気持ち悪いという理由だけでなく、うんちが完全に出切っていないために違和感を覚えているパターンもあります。

うんちが出切っていない気持ち悪さにより、おしりを床に擦り付けて「どうにかしよう」と考える犬もいるようです。

4.病気の症状が現れている

犬が突然おしり歩きをし始めたときは、おしり周辺になんらかの疾患や症状が現れている可能性が疑われます。おしり歩きをしたとき、以下の病気が考えられます。

皮膚炎 肛門嚢炎 肛門嚢（肛門腺）破裂

皮膚炎の場合は、肛門の周りなどが赤みを帯びていたり腫れがみられたりするので、おしりを見てすぐに判断できるでしょう。肛門嚢炎の場合は、分泌物の色が明らかに変わるなどの症状が現れるので、分泌物のチェックを欠かさず行ってください。

犬のおしり歩き…病院へ連れて行くべき症状

犬がおしり歩きをしているとき、病院へ連れていくべきか迷う人も多いでしょう。以下の症状が現れたら、速やかに病院を受診してください。

ウンチの姿勢をとるのに出ない ウンチをしようとすると痛がる おしり付近を触ろうとすると怒る、嫌がる おしりから出血がある 分泌物の色が明らかにおかしい

上記の症状は、皮膚炎や肛門嚢炎、肛門嚢破裂や寄生虫に感染したことによるかゆみの症状が疑われます。動物病院で診察や検査を受け、適切な処置を受けましょう。

月に1回を目安に肛門付近をチェックして

肛門嚢炎や肛門嚢破裂は、肛門嚢に溜まった分泌物を定期的に排出できていないことが原因で起こります。月に1回を目安に肛門付近をチェックし、違和感はないか確認しましょう。

匂いがきつくなってきたら肛門腺が溜まっているサインかもしれませんが、もし「腫れている」「赤くなっている」「痛がる」などの違和感がある場合は、炎症を起こしている可能性があるため、絶対に無理に絞らず、すぐに動物病院を受診してください。

まとめ

犬がおしり歩きをするときは、犬自身、なんらかの違和感を覚えていることが多くみられます。かゆみや痛みが生じている可能性が疑われるので、おしり歩きが続いたり、そのほかにも症状が現れているときは、かかりつけの動物病院で診察してもらいましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)