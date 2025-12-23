女子プロゴルファーの河本結選手（27）が2025年12月18日、ゴルフコーディネートなどを投稿する自身のインスタグラム（＠yuinogolfstyle）で、日本女子プロゴルフ協会による表彰式「JLPGAアワード2025」に出席した際のピンクのロングドレス姿を披露した。

「ここぞとばかりにたくさん載せる!」

河本選手は、「ピアスドレス！」「ここぞとばかりにたくさん載せる!」とし、「2025 JLPCA AWARDS」のロゴを背景に、ピンクのドレス姿のショットを含む6枚の写真を投稿した。

また、「JLPGAアワード2025」について「来シーズンも、また行きたい！」と抱負を語り、「何色にしようかなぁ」とはやくも迷っている様子だった。

インスタグラムに投稿された写真では、髪を下ろして、鮮やかなピンク色のタイトなロングドレスを着用。華やかなピアス、大ぶりのネックレスもきらりと輝いている。6枚目の写真では、椅子に座り、笑顔のショットを披露していた。

この投稿には、「可愛らしい」「素敵ですよ」「女子プロゴルファー1番のおしゃれ番長」「美しい〜」「可愛すぎて反則」「魅力的過ぎる」といったコメントが寄せられていた。