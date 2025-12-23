¡ÚÈ½·è¡Û¡ÖÀÍß¤Î¤¿¤á¤ËÈï³²¼Ô¤Î¿Í³Ê¤òÌµ»ë¡×Æ±¤¸½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë10¥õ·îÃÔ´Á¤·Â³¤±¤¿ÃË¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿¡ÈºÛ¤¡É
¡ÖÆ±¤¸ÃË¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÈï³²¼Ô¤Î²¼Ãå¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÔ´Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ìó10¥õ·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ15ºÐ¡Ë¤ËÂÐ¤·ÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤¦¤¨¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ôºß½»¤Î¸µ²ñ¼Ò°÷¡¦ºÙÌðÉð»ÖÈï¹ð¡Ê39¡Ë¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¿´¾ð¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤ÈÅìµþÅÔÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Î£²¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ºÙÌðÈï¹ð¤Ë¡¢12·î12Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¡¢È½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¾å²¼¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¡¢Æ¬¤òÃ»¤¯´¢¤ê¾å¤²¤¿ºÙÌðÈï¹ð¤Ï¡¢ÆþÄî¤¹¤ë¤È¡¢ËµÄ°ÀÊ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±À³Ãæ¤Î½÷À¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¸å¡¢Èï¹ð¿ÍÀÊ¤ËÃå¤¤¤¿¡£É½¾ð¤Ï¤³¤ï¤Ð¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊºÙÌðÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæÀîÀµÎ´ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¡ÖÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÈï³²¼Ô¤Î¿Í³Ê¤òÌµ»ë¤·¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ËÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿Èï¹ð¿Í¤Î°Õ»×·èÄê¤Ï¡¢¶¯¤¤ÈóÆñ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹´¶Ø·º£´Ç¯¡Êµá·º£¶Ç¯¡Ë¡×¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ç24Ç¯£¸·î¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÙÌðÈï¹ð¤ÎA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÔ´Á¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤¬£¶·î16Æü¡¢Í§¿Í¤È¤È¤â¤Ë·Ù»ëÄ£¿¼Àî½ð¤òË¬¤ì¡¢¡ÖºòÇ¯£¸·î½é½Ü¤´¤í¤«¤éÃÏ²¼Å´¤Î¼ÖÆâ¤Ç½µ¤Ë£²¡Á£³²ó¡¢Æ±¤¸ÃË¤ËÂÎ¤ò¿¨¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£18Æü¤ËÁÜºº°÷¤¬A¤µ¤ó¤ÈÃÏ²¼Å´¤ËÆ±¾è¤·¤Æ·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËºÙÌðÈï¹ð¤¬ÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ¯³Ð¡£¿¼Àî½ð¤Ï£··î£±Æü¤Ë¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇºÙÌðÈï¹ð¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
ºÙÌðÈï¹ð¤ÎA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÈ¹Ô¤Ï¼¹Ù¹¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¡¢A¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÇØ¸å¤ËÎ©¤Ã¤ÆÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏA¤µ¤ó¤¬ÅÅ¼Ö¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤âÄÉ¤¤¤«¤±¡¢²£¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È°Å¤¤ÍßË¾¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ºÙÌðÈï¹ð¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤Ê¤«¡¢Åö»þ¤Î¿´¾ð¤òËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤³¤¦¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤éÃÔ´Á¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿¨¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤¼ºÙÌðÈï¹ð¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇA¤µ¤ó¤Ë¼¹Ãå¤·¤¿¤Î¤«¡£
¸øÈ½¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ï¡¢Åö»þ¡¢´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±À³Ãæ¤Î½÷À¤ËA¤µ¤ó¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿È¾¡¼ê¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ºÙÌðÈï¹ð¤ÏÊÛ¸î¿Í¤Î¡Ö¤Ê¤¼A¤µ¤ó¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÊÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¡ËÈà½÷¤È¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¹¤ì°ã¤¤¤«¤é¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍßµáÉÔËþ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢Èà½÷¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤È¤ÎÍßµáÉÔËþ¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤µ¤ó¤À¤±¤Ë²Ã³²¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºÙÌðÈï¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î°ÛÆ°¤Ë¤è¤ë´·¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤ä²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤«¤é¤¯¤ëÇº¤ß¤Ê¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤âÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢ºÙÌðÈï¹ð¤Ï¡¢¡Ç08Ç¯¤È¡Ç13Ç¯¤Ë¤â¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ØÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ó¡¢ÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ÆÈ³¶â·º¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î£²²ó¤ÎÂáÊá¤ÏÉã¿Æ¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Öº£²ó¤ÎÂáÊá¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÙÌðÈï¹ð¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¿´ÍýÎÅË¡»Î¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤Ë¡ÖÃÔ´Á¤È¤¤¤¦ÀÊÊ¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤Î¤À¤È¡¢¸¡»¡´±¤ËÂçÀ¼¤ÇÁÊ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁá¤¯¡¢Áá¤¯¤½¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡£¼£ÎÅ·×²è¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤°Õ¼±¤¬¹â¤¤ÃÊ³¬¤Ç¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ËÜÅö¤ËÆóÅÙ¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¸¡»¡´±¤¬¡Ö¼Ò²ñÆâ¤Ç¹¹À¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬³ð¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¸ý¤´¤â¤ê¡¢¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉþÌò¸å¤Ë¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼Â·ºÈ½·è¤À¤Ã¤¿¡£
ÃæÀîºÛÈ½Ä¹¤¬¡Ö°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÄÄî¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢Æ±À³Ãæ¤Î½÷À¤ä¿ÆÂ²¡¢Í§¿Í¤¬Ë¡ÄîÆâ¤ÈËµÄ°ÀÊ¤ò³Ö¤Æ¤ëºô¤Î¤È¤³¤í¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£ÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢ºÙÌðÈï¹ð¤Ï¿¦°÷¤Ë¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÎÞ¤ò´®¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´é¤ò¤æ¤¬¤á¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤Þ¤ÞÂàÄî¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±À³Ãæ¤Î½÷À¤Ï¡¢º£¸å¡¢ºÙÌðÈï¹ð¤ò´ÆÆÄ¤·¹¹À¸¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¡¢¿È¸µ°ú¼õ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò¡¢ºÙÌðÈï¹ð¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ±À³Ãæ¤ÎÈà½÷¤ÎÂ¸ºß¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦ÀäÂÐ¡¢Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â½é¤á¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¡¢Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Æ½é¤á¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤¬¼õ¤±¤¿¶²ÉÝ¤äÃÑ¿«¤Ë»×¤¤¤¬»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆóÅÙ¤ÎÈ³¶â·º¤Ç¤âÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¤è¤ê°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¤ËÁö¤Ã¤¿¤¢¤²¤¯¼Â·º¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÙÌðÈï¹ð¡£
¹µÁÊ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¸åÉþÌò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢·ºÌ³½êÀ¸³è¤ò·Ð¤Æº£ÅÙ¤³¤½¡¢¡ÖÃ¯¤âÈá¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤¡×¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
