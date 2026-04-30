フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、4月30日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演し、過去の痴漢被害を明かした。【写真】『ぽかぽか』卒業メンバーと“わちゃわちゃ”オフショット番組には、剛力彩芽や加藤史帆らがゲスト出演。「私の実は嫌いなもの」をテーマにトークを展開した。神田は、嫌いなものに「飛行機や新幹線の通路側の席」を挙げた。そして「距離にもよるんですけど、乗