「プリンス・グループ」の陳幹部の資産管理会社CNブリーズが入居する香港のビル＝3月（共同）米英政府がアジア最大級の犯罪集団として経済制裁したカンボジアの中国系組織「プリンス・グループ」の幹部がその後、日本に出入国を繰り返していたとみられることが11日、分かった。プリンスは国際的な特殊詐欺や人身売買に関与したとされ、幹部らも制裁対象となっている。米韓や台湾の当局が資産没収などに取り組む一方、犯罪収益の