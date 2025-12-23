2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、早稲田大学は50年連続95回目の出場となります。

1920年の第1回大会に出場した早稲田大学。第3回大会で初優勝して以来、過去13度もの総合優勝を誇ります。

世界を見据えるスーパールーキー 原点は“サッカー”

前回大会、5区で“山の名探偵”こと工藤慎作選手が区間2位の力走。往路3位に入ると、復路は総合3位の國學院大學とわずか10秒差の4位。それでも確かな手応えを残した101回大会でした。

第87回大会以来の総合優勝へ。母校で指揮を執り4年目の花田勝彦監督は、その可能性を感じています。

「2月は工藤慎作(3年)の日本学生ハーフ優勝に始まり、トラックシーズンはルーキーの活躍、山口竣平(2年)、山口智規(4年)など、2月の各学年で核となる選手が大きな大会で結果を出してくれた。早稲田には強い選手が出てきたなと印象づけるような活躍ができてきて手応えがある」

中でも注目は、日本選手権にも出場した2人のスーパールーキー、鈴木琉胤選手と佐々木哲選手。

花田監督は鈴木選手について、「すごく天才的な選手。中学、高校から常に注目されてきて、プレッシャーも大きかったと思いますが、それを乗り越えてしっかり結果を出してきた選手。何十年に一人の逸材だと思う」と評価します。

佐々木選手については、「長距離らしからぬ器用さがある。中学時代はハードルや走り高跳びもやっていたと聞いています。それぞれの持ち味を持った素晴らしい選手。3、4年になったときは、大学のトップにとどまらず、日本のトップを目指せるような選手に育てていきたい」と熱弁しました。

鈴木選手の原点は、幼稚園から中学まで続けたサッカーだといいます。スピードと体力が自慢で、「僕だけ心臓が2個あるとよく言われていたほど。最後まで全力でピッチを走り続けることが強みだった」と。負けん気の強さと積極的な走りが持ち味です。

大学で目指すのは、2028年のロサンゼルス五輪。「大学4年目にロサンゼルス五輪があるので、そこに出場して、しっかり海外の選手と戦いたいというのが大きな目標。そのために今僕がやっている積極的な走りをどんどんレベルを上げていければ、世界に出る、出場するが目標じゃなくて、『世界で戦う』ことにつながると思う」と、"世界"への強い意欲を示します。

主将はリベンジの思い「ふがいない結果で終わらせることはできない」

鈴木選手は出雲、全日本と大学駅伝にデビュー。いずれも区間上位の走りをみせました。箱根にかける思いも特別です。

「箱根は憧れで、小学生の頃から夢に見ていた舞台。走れることに感謝しながら、選ばれた区間で区間賞を狙って、(山口)智規さんを始め、4年生が気持ちよく走れるよう、流れを作る走りがしたい」

早大のスーパールーキーがどんな箱根デビューを飾るのでしょうか。

また最後の箱根路に人一倍思いを持つのがエースでキャプテンを務める4年生の山口智規選手です。2年連続の2区を走った前回は区間12位に沈み、個人としては悔しい結果となりました。

エースでキャプテン、その思いは箱根でぶつける。「ふがいない結果で終わらせることはできないって思いは強くなっている。早稲田として勝ちたい。15年ぶりの総合優勝にしっかり貢献できたら」と決意。

前回の箱根メンバーに続く、強力なルーキーたち。15年ぶりの総合優勝へ、歴史を動かします。