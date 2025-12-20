森香澄が、セクシーすぎるランジェリーショットを公開し、千鳥のノブが「ええ、もう、裸みたい」と大興奮するヒトコマがあった。

【映像】「裸みたい」森香澄のランジェリーショット（複数カット）

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、スーパーテレビタレントであるノブが万が一、なにか起こした時のためのダメージを最小限に抑えるため、前もって好感度を下げておく救済企画「今年の好感度 今年のうちに！ ノブの好感度を下げておこう！」が放送。同企画は、ノブの楽屋を訪問するタレントに対して、別室にいる大悟からの指示で暴言を連発するという内容。好感度落下チャレンジには、森香澄が登場した。

今年は、見ない日がないほどメディアに引っ張りだこで、日経トレンディが選ぶ「2025年 今年の顔」にも選出された森。ノブが最近の仕事を尋ねると、森はランジェリーブランドのPEACH JOHNでアンバサダーを務めたことを明かした。

「これが話題になりました」と白のランジェリーを着用した全身写真を見せると、ノブは「え！これ森ちゃん？すごいやん」とセクシーすぎる姿に衝撃。さらに「ええ、もう、裸みたい」と大興奮した。続けて、赤のブラジャー姿のバストアップの写真を見たノブは「めちゃくちゃ可愛いやん」と絶賛し、「買おう」と宣言した。