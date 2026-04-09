韓国の動物園からオスのオオカミが脱走し、大規模な捜索作戦が組まれて2日目を迎えている。【写真】保護した動物98匹を「安楽死」させた韓国動物団体の元代表4月9日、消防当局などによると、警察・軍・猟師などの関係者がチームを組み、韓国中部・大田（テジョン）広域市の中区沙正洞（チュング・サジョンドン）にあるテーマパーク「オーワールド」内のサファリから脱走したオスのオオカミを捕獲するため、オーワールド裏手の野山