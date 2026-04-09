バルセロナやフランス代表などで活躍したティエリ・アンリ氏が、物議を醸している判定に対する見解を述べた。8日、スペイン紙『アス』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド8の1stレグが8日に行われ、バルセロナはアトレティコ・マドリードと対戦。公式戦14連勝中かつ、対アトレティコ・マドリード戦においては20年間無敗の『カンプ・ノウ』で迎えたホームゲームだったが、パウ・クバルシの