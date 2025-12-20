八掛うみ×福島裕二写真展：-Naturally-
セクシー女優の八掛うみさんと写真家の福島裕二氏による写真展「-Naturally-」が、AtelierY -原宿-で12月21日（日）から開催される。
八掛さんのデビュー5周年を記念した写真展。今回の写真展では、写真を撮られることを純粋に楽しむ姿に焦点を当て、「ありのままの私」をテーマとしたという。
会場
AtelierY -原宿-
開催期間
2025年12月21日（日）～12月28日（日）
開催時間
平日：13時00分～20時00分
土日祝：11時00分～20時00分
※初日は18時00分閉館
在廊予定（休憩などで離席あり）12月21日（日）：11時00分～18時00分 12月23日（火）：15時00分～18時00分 12月24日（水）：15時00分～18時00分 12月25日（木）：15時00分～18時00分 12月26日（金）：15時00分～18時00分 12月27日（土）：11時00分～20時00分 12月28日（日）：11時00分～20時00分
プロフィール
八掛うみ
東京都出身
2020年11月よりプレステージ専属女優としてデビュー。
映像作品だけでなく、ファッションモデルを務めるほか、定期的にトークイベントや海外のイベントにも出演し、映像にとどまらない活動を行う。
2025年5月にはXのフォロワーが100万に到達している。
福島裕二
長野県出身。
写真家の上野勇氏に師事し1997年独立。
2003年に写真事務所ハーベストタイムを設立。
女性を主題とした撮影を得意とし、商業撮影や雑誌など多数の媒体にて活躍。
その撮影手法は多岐に及ぶ。
写真ギャラリー「AtelierY -原宿-」を運営し、精力的に写真展を行っている。