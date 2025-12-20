セクシー女優の八掛うみさんと写真家の福島裕二氏による写真展「-Naturally-」が、AtelierY -原宿-で12月21日（日）から開催される。

八掛さんのデビュー5周年を記念した写真展。今回の写真展では、写真を撮られることを純粋に楽しむ姿に焦点を当て、「ありのままの私」をテーマとしたという。

会場

AtelierY -原宿-

開催期間

2025年12月21日（日）～12月28日（日）



開催時間

平日：13時00分～20時00分

土日祝：11時00分～20時00分

※初日は18時00分閉館



在廊予定（休憩などで離席あり）

プロフィール

八掛うみ

12月21日（日）：11時00分～18時00分 12月23日（火）：15時00分～18時00分 12月24日（水）：15時00分～18時00分 12月25日（木）：15時00分～18時00分 12月26日（金）：15時00分～18時00分 12月27日（土）：11時00分～20時00分 12月28日（日）：11時00分～20時00分

東京都出身

2020年11月よりプレステージ専属女優としてデビュー。

映像作品だけでなく、ファッションモデルを務めるほか、定期的にトークイベントや海外のイベントにも出演し、映像にとどまらない活動を行う。

2025年5月にはXのフォロワーが100万に到達している。

福島裕二

長野県出身。

写真家の上野勇氏に師事し1997年独立。

2003年に写真事務所ハーベストタイムを設立。

女性を主題とした撮影を得意とし、商業撮影や雑誌など多数の媒体にて活躍。

その撮影手法は多岐に及ぶ。

写真ギャラリー「AtelierY -原宿-」を運営し、精力的に写真展を行っている。