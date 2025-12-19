この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【週末の天気】20日～21日は全国的に荒天 季節外れの大雨と融雪災害に警戒を

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【低気圧】21日にかけ季節外れの暖気 北海道は融雪による冠水 沖縄は警報級大雨のおそれ」と題した動画を公開。今週末20日から21日にかけて、前線を伴った低気圧が日本付近を通過することにより、全国的に天気が崩れるとの見通しを解説した。特に、季節外れの暖気が流れ込む影響で、大雨や融雪による災害に注意が必要である。



松浦氏によると、20日の朝から低気圧や前線が日本付近に接近し、全国的に天気が崩れ始める。この低気圧や前線に向かって非常に暖かく湿った空気が流れ込むため、各地で気温が上昇する見込みだ。この影響で、積雪のある地域では融雪による災害が発生しやすくなるという。北海道や東北、北陸の山沿いなど、50cm以上の積雪がある地域では、急激な雪解けによる河川の増水、道路の冠水、なだれなどに十分な注意が必要である。



また、大雨にも警戒が必要だ。20日の夜からは九州南部を中心に活発な雨雲がかかり始め、激しい雨が降る見込み。21日には、東日本の太平洋側でも雨脚が強まる所があるほか、特に沖縄地方では「非常に激しい雨が降って大雨となるおそれ」があり、場合によっては警報級となる可能性も指摘されている。20日の18時までの24時間で100mmほどの雨量が予想されており、厳重な警戒が求められる。



今週末は、低気圧の通過に伴い全国的に大気の状態が不安定となり、局地的に雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意が必要だ。20日から21日にかけては、季節外れの暖気による大雨や融雪災害のリスクが高まるため、最新の気象情報を確認し、備えを進めることが重要である。