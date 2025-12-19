懲役太郎が断罪、赤坂高級サウナ死亡事故の闇「なぜ電源が切られていた？」構造的欠陥と経営者の異常な証言
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
懲役太郎が自身のYouTubeチャンネルで「鳴らない非常ボタン夫婦見殺し密室の恐怖！」を公開。東京・赤坂の高級個室サウナで夫婦が死亡した事故を取り上げ、これは不幸な事故ではなく、施設のずさんな管理体制が招いた「人災」であると厳しく断じた。
動画で懲役太郎氏は、この事故が「知れば知るほど、時間が経てば経つほど許せない」と強い憤りを示す。まず、サウナ室のドアノブが外れており、中から自力で脱出できない状態だった点を指摘。密室と化した高温の室内で、夫婦がサウナストーンでドアガラスを割ろうとした痕跡があったことに触れ、その極限状況を解説した。
さらに懲役太郎氏は、この事故の決定的な問題点として、室内に設置されていた非常ボタンが機能しなかった事実を挙げる。夫婦は助けを呼ぶために非常ボタンを押していたが、その信号を受信する受信機本体の電源が切られていたというのだ。この点について、施設のオーナーが警察の調べに対し「今まで（受信機の）電源を入れたことがない」と証言していることを紹介。「アホか」と一蹴し、安全設備の意味を全く理解していない経営者の姿勢を痛烈に批判した。
懲役太郎氏は、ドアノブの不具合、機能しない非常ボタン、そしてそれを放置していた経営者の認識不足といった複数の要因が重なったことで、本来防げたはずの悲劇が起きたと指摘。これは「業務上過失致死」に該当する可能性が高いとの見解を示し、単なる事故として終わらせてはならないと強く訴えた。
