この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

DMM亀山会長「AI単体がお金になるとは思わない」AIで儲けるための“掛け算”の法則

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」で「DMM亀山会長が断言「AI単体では儲からない」田端信太郎への「年収10億」の裏話も公開します！」と題した動画を公開。DMM.comの創業者である亀山敬司会長をゲストに迎え、昨今市場を席巻する「AIバブル」の本質と、その技術がビジネスとして本当に成立するのかについて鋭く切り込んだ。



動画の冒頭で田端氏は、現在のAIブームが真のバブルなのか、それともまだ序章に過ぎないのかというテーマを提示。巨額の投資マネーがAI関連企業に流れ込む一方で、その実用性や収益性には懐疑的な見方も存在する現状について触れた。



この問いに対し、亀山氏は「AI自体でどんどん儲かるのかと言われたら、AI単独がお金になるとは思わない」と断言。AIはあくまで既存のビジネスと組み合わせる「掛け算」で価値を生むものであり、AI専門のスタートアップが単体で大きく儲けるのは難しいとの見解を示した。亀山氏は、AIを導入する企業としない企業とでは今後大きな格差が生まれると予測。その本質は、AI技術によって既存事業の生産性を5〜10%向上させることであり、利益率が低いビジネスモデルであれば、その効率化が利益を倍増させるほどのインパクトを持つと解説した。



亀山氏はこれを「AIの会社よりAIを導入した会社が儲かる」と表現。田端氏も、かつて冷蔵庫が発明された際に最も利益を得たのは冷蔵庫メーカーではなく、それを利用して商品を流通させたコカ・コーラやアイスクリーム屋だったという例えを出し、議論を深めた。AIという新たなテクノロジーを前に、それ自体を開発するのではなく、いかに自社のビジネスに応用し、効率化や新たな価値創出に繋げるかが重要であると示唆し、動画を締めくくった。