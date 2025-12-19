深夜に飛び込んできた「ビッグニュース」 19歳日本人DFがドイツ強豪へ電撃移籍でSNS騒然！「アツすぎやろ！」「大物になる予感しかしない」
日本の深夜に、驚きの一報が飛び込んできた。
堂安律が所属するドイツの強豪フランクフルトが現地12月18日、スウェーデン１部のユールゴーデンから19歳のDF小杉啓太を獲得したと発表した。正式加入は2026年の１月１日からとなる。
フランクフルトのスポーツディレクターを務めるティモ・ハルドゥング氏は、こうコメントを発表している。
「ケイタ・コスギという若き左サイドバックを獲得した。彼は優れたボールコントロール技術に加え、豊富な運動量と走力も兼ね備えている。スウェーデンリーグだけでなく、欧州の大会でもレギュラーとしてすでに実力を発揮しており、大きな成長の可能性を秘めている」
文字通りの電撃移籍に、SNSは騒然。日本のファンからは次のような声が上がった。
「急にフランクフルトに決まる小杉」
「アツすぎやろ！！」
「ついに来た。ビッグニュース」
「19歳でフランクフルトか。大物になる予感しかしないて」
「ついに５大リーグ到達！ドイツでの活躍期待してます！」
「電撃すぎるやん！ みんな朝起きてびっくりするで」
「これは激アツ。小杉啓太、電撃フランクフルト！堂安律との共演に期待しかない」
湘南ベルマーレ・ユース出身の逸材が、早くも欧州５大リーグへステップアップを果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「凄いメンツ！」「中田ヒデと本田が肩組んでいるのが貴重」レジェンド日韓戦に出場した元日本代表戦士の“豪華”集合ショットが反響！「城さん、どんどんでかなるやん」
堂安律が所属するドイツの強豪フランクフルトが現地12月18日、スウェーデン１部のユールゴーデンから19歳のDF小杉啓太を獲得したと発表した。正式加入は2026年の１月１日からとなる。
フランクフルトのスポーツディレクターを務めるティモ・ハルドゥング氏は、こうコメントを発表している。
「ケイタ・コスギという若き左サイドバックを獲得した。彼は優れたボールコントロール技術に加え、豊富な運動量と走力も兼ね備えている。スウェーデンリーグだけでなく、欧州の大会でもレギュラーとしてすでに実力を発揮しており、大きな成長の可能性を秘めている」
文字通りの電撃移籍に、SNSは騒然。日本のファンからは次のような声が上がった。
「アツすぎやろ！！」
「ついに来た。ビッグニュース」
「19歳でフランクフルトか。大物になる予感しかしないて」
「ついに５大リーグ到達！ドイツでの活躍期待してます！」
「電撃すぎるやん！ みんな朝起きてびっくりするで」
「これは激アツ。小杉啓太、電撃フランクフルト！堂安律との共演に期待しかない」
湘南ベルマーレ・ユース出身の逸材が、早くも欧州５大リーグへステップアップを果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「凄いメンツ！」「中田ヒデと本田が肩組んでいるのが貴重」レジェンド日韓戦に出場した元日本代表戦士の“豪華”集合ショットが反響！「城さん、どんどんでかなるやん」