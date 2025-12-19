²¬Â¼Î´»Ë¡¡¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤È²ñ¿©¡Ö£³¸®¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡¢£±£¸Æü¿¼Ìë¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤È²ñ¿©¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿©Æ»¤¬¤ó¤È°öÆ¬¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐ¶¶¤Ï¸½ºß¡¢Æ®ÉÂ¤Î¤¿¤á·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¬Â¼¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë£³Æü¡¢£´Æü¤¯¤é¤¤Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Îµ®ÌÀ¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤Æ¡££²¿Í¤Ç¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï²¬Â¼¤¬Í½Ìó¤·¤¿Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¬Â¼¤ÏÅ¹¤ÎÁ°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤âÀÐ¶¶¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Â¤ÏÀÐ¶¶¤ÎÊý¤¬Àè¤ËÅþÃå¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¤È¥É¥¢³«¤±¤¿¤é¡Ø¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡²¬Â¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¤½¤Î¡Ø¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡²¬Â¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬µ®ÌÀ¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡£ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¡£¡Ø¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë²¬Â¼¡¢¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡¤â¤¦¤¢¤È£µÊ¬¤·¤¿¤éµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¡¡²¬Â¼¤¬¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÀÐ¶¶¤Ï¡Ö¸µµ¤¤è¡Á¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¬Â¼¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤Ï¤ó¤Í¤ó¤±¤É´é¿§¤âÁ´Á³¤¤¤¤¤·¡£¤Ê¤ó¤«¤Í¤¨¡¢¥ª¥ì¤¬»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¤«¤ÏÁ´Á³¸µµ¤¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀÐ¶¶¤Ï¡Ö¶á¤¯¤Ë¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÃæ²Ú¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ²ÚÎÁÍý²°¤Ç¤ÎÀÐ¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¬Â¼¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤ÎÁ°ºÚ¤â¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¡Ä¡£»ÍÀî¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿É¤á¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¿É¤µ¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢°ì½ï¤ËËãÇÌÆ¦Éå¤â¿©¤Ù¤Æ¡×¡£ÁêÊý¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤¬¡Ö°Â¿´¤¹¤ë¤Ê¡£¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¶É£³¸®¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£³¸®ÌÜ¤Ï¡Ö¶È³¦¤Î¿Í¤¬·ë¹½Íè¤ë¤È¤³¤Ê¤ó¤ä¤í¤Í¡£¤½¤³¤âµ®ÌÀ¤µ¤ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¡£¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤¢¤¢¤ä¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÏÃ¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£