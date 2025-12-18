【トイザらス：「2026 NEW YEAR SALE」】 開催期間：2026年1月1日～2026年1月13日

日本トイザらスは、セール「2026 NEW YEAR SALE」を2026年1月1日より開催する。開催期間は2026年1月13日まで。

本セールでは、おもちゃ・子ども用品・ベビー・マタニティ用品を対象としたお得なセールを実施するほか、パーティーゲーム「黒ひげ危機一発」とコラボレーションし、「黒ひげ危機一発」にチャレンジして黒ひげを飛ばすことができたら、500円オフクーポンが貰えるキャンペーンを実施。そのほかにも、2026年1月2日限定で「トイザらスオリジナルミニカー詰め放題」のイベントを実施する。

その他にも、「トイザらス おたのしみ袋」「レゴ ハッピーバッグ」「トイザらス限定 ジュラシック・ワールド ハッピーバッグ 2026」などの福袋も販売を予定しているほか、一部福袋は特設ページにて予約を受け付けている。

「黒ひげ危機一発」コラボキャンペーン 「お正月だよ！嬉々一発！」

「トイザらスオリジナルミニカー詰め放題」

福袋

キャンペーン期間：2026年1月1日（木・祝）～1月3日（土）※対象店舗限定 開催時間：開店～17：00まで 参加条件：キャンペーン期間中に税込3,000円以上購入で1回チャレンジ実施日：2026年1月2日（金）※対象店舗限定 開催時間：開店～14：00まで 参加費：1回500円（各店先着20名様）「トイザらス おたのしみ袋」価格：4,999円（メーカー希望小売価格 15,000円以上相当） 「レゴ ハッピーバッグ」価格：9,999円（メーカー希望小売価格 16,000円以上相当）、5,999円（メーカー希望小売価格 9,000円以上相当） 「トイザらス限定 ジュラシック・ワールド ハッピーバッグ 2026」価格：8,999円（メーカー希望小売価格 24,530円以上相当）

□トイザらス「福袋」のページ

左：「トイザらス おたのしみ袋」、中：「レゴ ハッピーバッグ」、右：「トイザらス限定 ジュラシック・ワールド ハッピーバッグ 2026」