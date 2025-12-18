おみくじ付きケーキなど新春向けスイーツを発売【シャトレーゼ】

菓子専門店「シャトレーゼ」は12月29日、新春向けの生菓子6品を発売する。

正月らしいデコレーションを施した複数人用のケーキをはじめ、1人用サイズのプチケーキも取りそろえる。期間限定で、販売は2026年1月3日まで。

2つの味が楽しめる スイーツパレードデコレーション

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉2つの味が楽しめる スイーツパレードデコレーション(4,860円)

〈2〉2026HAPPY NEW YEAR デコレーション14cm(2,380円)

〈3〉ニューイヤーアソート デコレーション17cm(4,220円)

〈4〉賀正ケーキ おみくじだるま(540円)

〈5〉賀正ケーキ 栗きんとんモンブラン(490円)

〈6〉かわいい干支のプリンアラモード(570円)

◆2つの味が楽しめる スイーツパレードデコレーション

苺とチョコ、2種類の味を楽しめるケーキ。苺のケーキはスポンジでホイップクリームとダイス苺を挟み、上面を苺クリームで覆った。チョコのケーキは、ココアスポンジでホワイトチョコクリームとシリアル入りホワイトチョコを挟み、上面をチョコクリームで仕上げている。鏡もちをイメージしたトッピングは、シリアル入りチョコレートとホイップクリームを求肥で包んでいる。

◆2026HAPPY NEW YEAR デコレーション14cm

苺クリームを絞り、りんご、苺、オレンジ、キウイフルーツなどを彩りよく飾ったケーキ。スポンジでホイップクリームとフレッシュ苺を挟んでいる。

2026HAPPY NEW YEAR デコレーション14cm

◆ニューイヤーアソート デコレーション17cm

8種のケーキを組み合わせた直径17cm(8カット)のアソートケーキ。トッピングには、干支の午やだるまのチョコレート、招き猫の砂糖菓子などをあしらった。ケーキの内容は「苺みるく」「パリパリチョコレート」「ホワイトチョコレート」「チョコバナナ」「抹茶」「ミックスベリー」「レアチーズ」「マロン」各1個。

ニューイヤーアソート デコレーション17cm

◆賀正ケーキ おみくじだるま

縁起物のだるまをモチーフにした、おみくじ付きの年末年始限定ケーキ。飾りプレートの先端には「大吉」「吉」「中吉」のいずれかがプリントされている。カップの中にはチョコプリン、ホイップクリームとダイス苺、ココアスポンジを重ねた。だるまの部分は、苺ホワイトチョコムースにチョコチップを加え、表面を苺のナパージュでコーティング。周囲にはアーモンドクランチを敷き詰めた。

◆賀正ケーキ 栗きんとんモンブラン

お正月の縁起物で、金運や勝運を象徴する「栗きんとん」をイメージしたケーキ。カスタード入りホイップクリームとホイップクリームに、食感のアクセントとして栗の甘露煮を加え、表面をなめらかな黄栗クリームで仕上げた。

◆かわいい干支のプリンアラモード

ココアスポンジにホイップクリーム入りカスタードクリームを絞り、“うみたて卵”を使った焼きプリンを重ねた。やさしい甘みのホイップクリームとカスタードクリーム、オレンジやキウイなどのみずみずしいフルーツの味わいが口の中に広がるという。

〈そのほか、手土産向けの和菓子なども〉

2026年の干支である午(うま)をデザインしたパッケージの「バターどらやき詰合せ5個入(迎春)」918円、縁起物をかたどったねりきり「迎春菓 招福(げいしゅんか しょうふく)」864円、初日の出デザインの箱に入った「カステラ1本(迎春パッケージ)」1,123円(各税込)なども展開する。

