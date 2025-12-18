この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【楽天モバイル】最強プランの致命的な欠点とは？8ヵ月間利用して感じたデメリット！Rakuten Linkの通信品質/通信速度/田舎での繋がりやすさなど

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【楽天モバイル】最強プランの致命的な欠点とは？8ヵ月間利用して感じたデメリット！Rakuten Linkの通信品質/通信速度/田舎での繋がりやすさなど」と題した動画を公開。楽天モバイルを8ヶ月間利用したリアルな使用感をレビューし、料金の安さや通信速度に満足しつつも、契約前に知っておくべき7つのデメリットを解説した。



ネコさや氏は、デメリットの中でも特に「致命的な欠点が2つあった」と指摘する。一つ目は、無料通話アプリ「Rakuten Link」の通信品質の悪さだ。同氏は「こちらの声が相手に聞こえない」「ぶつぶつ途切れる」「いきなり『ブツッ』と切れる」といった事象が頻発したと語る。電波状況の良い場所やWi-Fi接続時でも問題は改善されず、重要な電話には使えないと判断。現在は通話用に他社のサブ回線を契約することで対応しているという。



二つ目の致命的な欠点は、屋内や地下、田舎での電波の繋がりにくさだ。高速道路のトンネル内や屋内駐車場、病院の地下などで圏外になることが多く、旅行で訪れた静岡県河津町では、サービスエリアマップ上では対応エリアであるにもかかわらず「ほとんどの場所で電波が全く届かず、繋がりませんでした」と明かした。この問題の解決には、建物内に電波が届きやすい「プラチナバンド」の整備が不可欠だが、本格的な普及にはまだ時間がかかるとの見方を示した。



その他にも、データ利用量の反映にタイムラグがある点、テザリング時の通信速度が遅くなる点、SMSやアプリ内の広告が多い点、キャンペーン内容が複雑で分かりにくい点、乗り換え直後にアプリで利用状況が確認できなかったトラブルなど、実際に使用したからこそ分かる具体的な問題点を挙げた。



ネコさや氏は動画を総括し、楽天モバイルは料金の安さやデータ無制限という大きなメリットがある一方で、通話品質や電波の安定性には課題が残ると結論。これらのデメリットを許容できるか、あるいはサブ回線を持つなどの対策を前提に検討することが、楽天モバイルを賢く利用する鍵であると締めくくった。