自民党と日本維新の会が共同提出した議員定数削減法案には「自動削減条項」が盛り込まれた。前代未聞のその内容に与野党から異論が噴出。「茶番」とあきれる声もある中で、懸念されるのが高市早苗首相（64）のやつれぶりだ。高い政権支持率のウラで一体、何が……。

高市早苗首相

自民との連立の窓口である、維新の遠藤敬（たかし）首相補佐官（57）が明かす。

「自民党は企業・団体献金で守らなあかん部分がある。（企業・団体献金の規制強化をうたう）公国案が通ったら、困るのは自民党やから。“片方を食うのなら、こっち（定数削減）もちゃんと食わなあかん。そういう話をせな先食いされるで”と、周囲には伝えていました」

説明が必要だろう。政治改革論議のもう一つの柱である企業・団体献金について、かねて自民は「禁止よりも公開」、維新は「完全廃止」、公明党・国民民主党は「規制強化」の立場だった。立憲民主党は公国案を支持しており、仮に維新まで賛成に回れば公国案が成立する可能性が高い。維新は企業・団体献金の規制強化では態度を保留するのと引き換えに、定数削減を確実に実施せよと自民に迫ったというわけだ。

政治ジャーナリストの青山和弘氏が補足する。

「11月30日の夜、赤坂の議員宿舎に木原稔官房長官（56）、萩生田光一幹事長代行（62）、維新の藤田文武共同代表（44）、遠藤氏らが集まりました。維新の“定数削減をなんとかしてくれ”という要望を受けて、その場で萩生田氏が小選挙区で25、比例区で20の自動削減を盛り込むことを提案したと聞いています」

もっとも、こうして自動削減条項まで付しながら、定数削減の実現度は低いという。

政治部デスクが言う。

「定数削減法案の付託先である政治改革特別委員会では、すでに企業・団体献金の見直しに関する法案の審議が始まっています。与野党の隔たりは大きく、審議は難航が予想されています。臨時国会は17日が会期末ですが、とてもそこまでに話がまとまるとは思えない。しかも、委員会は与野党の委員の人数が拮抗しており、強行採決も困難です。与党は早期に献金法案の審議に区切りをつけ、定数削減法案に移りたい考えですが、見通しはまったく立っていません」

維新の要求を丸のみ

かろうじて法案が衆院を通過したとしても、その先には参院での審議が控えている。会期延長を行ったところで、年内に法案が成立する見込みはほとんどない。

「来年通常国会での継続審議が落としどころでしょう。その通常国会でも定数削減の審議がいつ始まるのかは皆目見当がつかないと言わざるを得ません。ほとんどの議員は、定数削減なんてやれないだろうとタカをくくっています。茶番劇が演じられている状況です」（前出のデスク）

先の青山氏の話。

「維新の本丸は、来年通常国会での副首都構想関連法案の成立ですからね。定数削減法案が継続審議になっても連立離脱は選ばないでしょう」

高市首相は連立のために維新の要求を丸のみした。ゆえに苦境を招いたといえようが、健康状態も懸念されている。7日の能登視察でも、頬のこけ方がやけに目立っていた。

「高市首相はかねて関節リウマチにかかり、診断が遅れたため片脚は人工関節だと明らかにしています。本人は“大阪大学発のお薬のおかげで元気になりました”と言っていますが、実情は異なる。夜は疲れ切っていて、周囲は情報の報告もしづらい。ろくに睡眠も取れていないようです。一部には、脳梗塞で倒れた石橋湛山元首相のように健康問題で退陣を余儀なくされるのではと心配する向きもあります」（官邸関係者）

政権維持の波風、中国からの威圧。加えて8日には青森県で最大震度6強の地震が発生、高市首相は相次いで対応に追われている。

国の内外に憂いあり。首相に「身を削って」打開に努めよ、と言うに言えないのが目下の状況だ。思わぬ国難が今、そこに。

