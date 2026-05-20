5月19日、衆議院本会議後に実施された“大規模地震発生を想定したヘルメット着用訓練”が、SNS上で思わぬ炎上騒動となっている。【写真】「ふざけ過ぎ」批判を浴びた古屋議員の“ヘルメット姿”議員らによる防災訓練で笑い「この日、衆議院本会議では、防災庁を内閣直属の組織とし、総理大臣を補佐する『防災大臣』を置くことを定めた『防災庁設置法案』の採決が行われ、法案は衆議院を通過しました。その直後には、議員らによる