西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）に５球団ほどが本格的な興味を示して獲得に動き、ヤンキースとカブスが残っていると１７日、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が報じた。

ロメロ記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で「関係者によると、５球団ほどのＭＬＢのチームが２７歳で日本のエース・今井達也に本格的な興味を示している。ニューヨーク・ヤンキース、シカゴ・カブスは最終候補入りするとみられている」と投稿した。

カブスは今季チーム最多１４勝を挙げたボイド、残留を決めた今永の左腕コンビに加え、今季メジャーデビューした２４歳右腕のホートンも１１勝を挙げて来季のローテ入りが確実視されている。今季１１勝のタイヨンも残るが、さらなる先発陣の厚みを持たせるためにも今井獲得に動いている。

ヤンキースは今季１９勝のフリード、１８勝のロドンの２本柱に来季は、今季トミー・ジョン手術を受けた２３年サイ・ヤング賞のコールも復帰予定。だが、コールとロドンは来季開幕に間に合わない可能性があり、０９年以来のワールドシリーズ制覇へ、先発陣の補強は課題の一つとなっている。

今井の交渉期限は米東部時間の２０２６年１月２日午後５時（日本時間３日午前７時）までとなっている。