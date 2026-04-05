◇MLB アストロズ 11-0 アスレチックス(日本時間5日、サター・ヘルス・パーク)6回途中無失点でメジャー初勝利を挙げたアストロズ今井達也投手へ、ジョー・エスパーダ監督が賛辞を贈りました。メジャー2試合目のマウンドに立った今井投手は5回2/3、94球、3被安打、9奪三振、3与四球、無失点の内容。「素晴らしかった」と投球をたたえたエスパーダ監督は、「初回から効率よくストライクをたくさん取れていた。スライダーも素晴らし