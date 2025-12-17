日産「“新”コンパクトミニバン」が話題に

2025年11月7日、日産はバン／ワゴン／ミニバン「NV200バネット」の一部仕様向上モデルを発表しました。

快適性と安全性の強化が注目を集め、販売店はもちろんユーザーからも多数の反響が寄せられています。

【画像】超カッコいい！ これが日産「“新”コンパクトミニバン」です！ 画像で見る（88枚）

NV200バネットは2009年の登場以来、低床設計と広い室内空間を武器に商用・乗用双方で支持を集めてきました。

現行モデルは全長4400mm×全幅1695mm×全高1855-1885mm、ホイールベース2725mmという扱いやすいサイズを維持し、商用2人乗りから5人乗りバン、7人乗りのミニバン仕様まで幅広いラインナップを展開。

外観はシンプルで機能的、内装は荷室の広さと快適性を両立しています。

パワートレインは1.6リッター直列4気筒ガソリンエンジンを搭載。FF仕様にはCVT、バンの4WD仕様には4速ATを組み合わせ、最高出力は113PS、燃費はWLTCモードで最大13.5km／Lを実現します。

こうした基本性能を維持しながら、今回の改良では安全装備や快適性をさらに強化しました。

従来のインテリジェント エマージェンシーブレーキやハイビームアシスト、車線逸脱警報に加え、「先行車発進お知らせ機能」「ドアロック連動格納機能付ドアミラー」「コンフォートフラッシャー」が全グレードに標準化。

さらにバン仕様のVX／GX、ワゴン仕様の16X-2R／16X-3Rにはサイドターンランプ付きドアミラーが追加され、交差点での視認性を高めています。

内装面でも改良が施されました。全席抗菌仕様シートを採用し、運転席・助手席には「スパイナルサポート機能」を導入。

長時間運転時の疲労軽減に配慮したほか、新グレード「Outdoor Black Edition」が設定され、サンドベージュ×ブラックの専用カラーでアウトドア志向のユーザーに訴求します。

価格（消費税込）はバン仕様が236万3900円〜313万1700円、ワゴン仕様が258万600円〜280万3900円です。

※ ※ ※

販売現場からも好意的な声が寄せられています。「『Outdoor Black Edition』は見た目が引き締まっていてキャンプ好きのお客様に好評です」との声や、「抗菌シートやスパイナルサポートは法人利用だけでなくファミリー層にも喜ばれています。日常の送迎や買い物でも快適性が役立ちます」といった評価が聞かれました。

ユーザーからも「ブラックエディション、見た目が好み」「荷物たっぷり積めてキャンプにぴったり」「安全装備強化は仕事で安心」といった反響がSNSなどで見られ、商用・乗用・アウトドアと幅広い用途に応えるモデルとして支持が広がっています。

装備強化と快適性向上を果たした新しいNV200バネット。多様なニーズに応える存在として、今後の販売動向に注目が集まります。