１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１８」の前日計量で対戦相手から不意打ちで平手打ちされ、失神した竜がくも膜下出血を公表したことを受けて、平手打ちを行った千葉喧嘩自慢の江口響が１６日、自身のＸを更新。「竜くんとは話した。それを外野に説明する必要はない。当事者同士と運営と話する。臆測で騒ぐガヤと、それに踊らされて便乗してくるインプ稼ぎの連中お前らに関係ない。黙って見てろ」と綴った。

一方で、大会初期から参戦してきた“アウトローのカリスマ”瓜田純士は自身のサイトでこの件について見解を綴った。江口について「非常に反省してるし重く受け止めていた。『もう格闘技も辞めます。責任取りたいです』とまで言ってきてる。やるべしたらと江口の間でも連絡は取り合っているようでむしろ逆にやるべしたらが江口を励ましているとのこと。人間性が素晴らしい」と説明した。

竜はこの日、自身のＳＮＳを更新し、くも膜下出血を発症していたことを公表。失神により試合は中止。１４日の大会では試合開始前にリングに立ち挨拶を行っていたが、１５日になりインスタで「症状が悪化して緊急で運ばれて連絡対応遅くなります。申し訳ありません」、「くも膜下出血で脳内に出血が発見されて、状態は良くないです」と綴っていたが、この日はＸで長文を投稿。「今回の件について事実としてお伝えします。大会当日、医療スタッフの判断でＣＴ検査を受けていましたが、その時点では大きな異常は確認されていませんでした。その後、移動のために飛行機に搭乗したことで体調が悪化し、強い頭痛が続いたため、大会から３日後に再度検査を受けた結果、くも膜下出血が判明しました。現在は医師・医療スタッフの管理のもとで治療を受けており、症状も安定し、改善に向かっていることが確認できています」と説明した。その上で「試合が行われなかったことは本当に悔しいですが、選手の命と安全を最優先に判断してくれたブレイキングダウンに感謝しています。そして俺の気持ちは変わりません。名古屋大会では、江口をＫＯして無念を晴らします。必ず万全な状態でリングに戻り、結果で応援してくれた皆さんに恩返しします」と綴っていた。