どんな女性が「くも膜下出血になりやすい」かご存知ですか？予防法も医師が解説！Medical DOC

どんな女性がくも膜下出血になりやすい？医師が解説

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • くも膜下出血になりやすい女性の特徴について、医師が解説している
  • 痩せた人が発症したとの報告が多く、過度なダイエットは控えるべきと説明
  • 塩分量が1日6gになることを目安に、減塩を意識した食事がおすすめとした
