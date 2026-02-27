2月22日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、焼肉バイキングで出会った美奈さん（48）の家について行きました。【動画】24歳の息子が突然死…母が送り続ける『返信のないLINE』と涙の後悔焼肉バイキング「けゐとく苑」で、家族と食事中の女性を発見！ 「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「全然いいんですけど…」と許可をいただくことができました。ありがとうございます！美奈