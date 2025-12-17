ニューストップ > スポーツニュース > くも膜下出血騒動に溝口勇児氏が言及「俺の首を必ず差し出す」 くも膜下出血 格闘技 BreakingDown 時事ニュース J-CASTニュース くも膜下出血騒動に溝口勇児氏が言及「俺の首を必ず差し出す」 2025年12月17日 14時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと BreakingDownの前日公開計量で選手がくも膜下出血になったトラブル 溝口勇児COOが16日にXで「運営の責任はすべておれにある」と投稿した 「批判は全部受ける」「おれの首が必要な時が来たら必ず差し出す」と記した ◆BreakingDown前日公開計量の騒動に溝口勇児COOが言及何が親愛なる溝口へ、だよ。おまえは普段は擦り寄ってきて、おれたちが炎上したり問題が起きた時だけ、すぐに正論を語って、急に上から目線で意見してくるけど、勘違いすんなよ。… https://t.co/0rJceMBvbs— 溝口勇児 | 連続起業家 (@mizoguchi_yuji) December 16, 2025 記事を読む おすすめ記事 「選手は動画再生数稼ぎのコマ」BD元選手が痛烈批判、「くも膜下出血」事件に怒り 再生数のために「人の命を犠牲に」 2025年12月17日 12時15分 元“アウトローのカリスマ”瓜田純士、ブレイキングダウン「『前日会見』での乱闘は廃止に」 2025年12月17日 11時37分 BDファイター、まさかの行動にラウンドガール困惑 “悪童”レオを撃破後に思わぬ展開 2025年12月14日 18時5分 ＢＤ失神選手がくも膜下出血公表で物議 不意打ち殴打の喧嘩自慢が言及「竜くんとは話した」も「外野に説明する必要ない。黙ってみてろ」瓜田純士は慮る「非常に反省。『もう格闘技辞めます』とまで言ってきてる」 2025年12月16日 20時40分 【BD】溝口勇児COOは「漢気ありすぎ」、飯田将成に「挑戦状」 ファン沸く「めちゃくちゃ救いの手」「愛憎劇のような感じ」 2025年12月15日 12時0分