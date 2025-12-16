ジェイホールディングス<2721.T>が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろ、子会社アドバンスト・リジェンテックが東京都港区で設置工事を進めていた細胞培養加工施設「リジェンテック・ラボ」（ＲＴラボ）が稼働を開始したと発表しており、好材料視されている。



同ラボでは、ヒトの脂肪組織や乳歯歯髄由来の間葉系幹細胞を培養し、その過程で幹細胞が分泌したエクソソームや成長因子などの成分を豊富に含んでいる培養上清液を抽出し、医療機関に対して販売する。また、再生医療等安全性確保法の規定に基づいて、特定細胞加工物の製造許可の申請を行い、許可を取得した後は再生医療を提供する医療機関などからの委託にもとづく体性幹細胞の培養・加工も行うとしている。



出所：MINKABU PRESS