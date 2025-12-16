色褪せない魅力を持つコンパクトセダン

マツダのメキシコ法人は2025年10月16日に、同社の基幹モデルである「マツダ3」の2026年モデルへ、新たにマイルドハイブリッド車（MHEV）を設定したことを発表しました。

マツダ3は、2003年に「アクセラ」の名称でデビューして以来、マツダのグローバル展開を支える主力クルマとして進化を続けてきたモデルです。

【画像】超カッコイイ！ マツダ「新マツダ3」を画像で見る（66枚）

1963年から2003年まで9代続いた「ファミリア」に代わるコンパクトモデルとして登場し、現行モデルは初代アクセラから数えて4代目にあたります。

セダンとハッチバックの2種類のボディを持ち、その洗練されたデザインと走行性能の高さで評価されています。

メキシコ市場ではこれまで、2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンを搭載した自然吸気（NA）仕様（最高出力186馬力・最大トルク186lb-ft）と、ターボ仕様（最高出力227馬力・最大トルク310lb-ft）の2種類が用意されていました。今回のMHEVの追加により、パワートレインの選択肢は3種類となります。

新しく設定されたMHEVは、2リッター直列4気筒ガソリンエンジンに補助的な電動化を施したものです。このシステムは、ISG（モーター機能付き発電機）、24Vリチウムイオン電池（10Ah）、DC-DCコンバーター、そして回生協調ブレーキによって構成されています。これにより、燃費性能の向上と滑らかな加速を両立させ、日常域での快適性を高めています。

このMHEV仕様は最高出力153馬力、最大トルク148lb-ftを発生し、マニュアルモード付きの6速ATと組み合わされます。設定されるのはセダンボディのみで、グレード名は「iグランドツーリングMHEV」です。

装備内容は、2.5リッターのNAエンジンを搭載する最上級グレード「iグランドツーリング」に準じています。下位グレードから追加される主な装備として、レザーシート、BOSE製12スピーカーサラウンドシステム、パドルシフトのほか、リアクロストラフィックアラートやブラインドスポットモニタリングシステムなどが含まれます。

ボディカラーはソウルレッドクリスタルメタリックをはじめとする全6色から選択できます。車両価格は50万2900ペソ（日本円で約434万円）となり、ベースとなる2.5リッター NA車のiグランドツーリングと比較して約4万ペソ（約34万円）高い価格設定です。

同モデルに対して、ネット上では「日本で売っているモデルがいかに割安か再認識した」という、日本国内価格（200万円台〜）の安さを改めて評価する声や、「依然としてカッコいい」「セダンのプロポーションは世界トップレベル」など、登場から数年経過しても色褪せない「魂動デザイン」に対し称賛する声も多く見られました。

日本においてはディーゼル、SKYACTIV-X、2リッターガソリンなど選択肢が多く、かつ価格も抑えられているため、日本市場のマツダ3はコストパフォーマンスに優れた車両として評価されているようです。