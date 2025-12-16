お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、自身が初大会審査員を務めた13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」で共演した「あのちゃん」こと歌手でタレントの、あのに感謝した。

「THE W」から一夜明けた14日に動画を収録。粗品は大会アンバサダーとして出演した、あのちゃんに言及。2人は「そしあの」というくくりで世間には認知されている。粗品は「あのちゃん、隣にいて。（MCの）後藤（輝基）さんから『そしあの』のフリが来たんですよ。言うたら『なんか粗品がこうしゃべってる間、あのちゃんがずっとニヤニヤしてますけど』みたいな。で、あのちゃんいわく、ほんまにニヤニヤしてなかったから『めっちゃ困った』とは言ってたですけど」と状況を説明した。

その上で「そこでなんぼでも、『そしあの劇場』できましたよ。いつものノリもあるし。で、あのちゃんからの仕掛けもある。『粗品がどうのこうので』みたいな。あのちゃんは徹底してやらんかったんよ」と語った。

そして「若干後藤さんには2人そろって申し訳ないけど。でもあそこで『そしあの』をやらんかったんは俺、うれしかってん。俺も今日は『そしあの』じゃないなって思ってたから。だってガチ審査やもん」と理由を説明した。

続けて「で、あのちゃんは俺の形相とか様相、真剣にお笑いのこういう熱を持ってやってるっていうのを察知して、『あ、今はそしあのじゃないな』っていう。ちゃかさんと、言うたらスカさんとってくれたんや。それはちょっと感動したな。なんかそこは空気読んで、俺を立ててくれたみたいなんがうれしかったですね」と感謝した。

粗品は「THE W」の初審査員で強烈な存在感を示した。大会前の番組公式Xの動画では「レベルが低すぎる」「日テレが血の海になったらすみません」などとコメント。実際の審査でも「正直1秒も面白くなかった」「優勝賞金1000万円にしてはレベルの低い大会」などと辛口で語り、話題に。生放送終了後には、自身のYouTubeチャンネルで補足の解説動画をノーカットで1時間26分の長尺でもアップしていた。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。動画内の「ただぁ！」は鉄板フレーズとして定着している。