Ｄサイクルが３日続伸、第３四半期は増収増益で通期計画に対する営業利益の進捗率は９４％ Ｄサイクルが３日続伸、第３四半期は増収増益で通期計画に対する営業利益の進捗率は９４％

ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ<5888.T>が３日続伸している。１５日の取引終了後、第３四半期累計（２～１０月）単独決算を発表しており、売上高１６１億５６００万円（前年同期比１３．７％増）、営業利益１３億２００万円（同４．３％増）、純利益８億３８００万円（同７．８％増）となり、通期計画に対する営業利益の進捗率が９４％に達したことが好感されている。



１４店舗の出店と２店舗の直営化で店舗数が１６店舗増となったことに加えて、電動アシスト車販売の好調で売上高が第３四半期累計として過去最高を更新した。出店を加速させたことにより出店関連費用は増加したものの、一方で修理の増加なども寄与し営業利益も第３四半期累計として過去最高となった。なお、２６年１月期通期業績予想は、売上高２０５億８６００万円（前期比１２．２％増）、営業利益１３億８９００万円（同１．０％増）、純利益９億３０００万円（同３．６％増）の従来見通しを据え置いている。



また、同時に発表した１１月度の売上速報で、直営既存店売上高は前年同月比１２．５％増と３カ月ぶりに前年実績を上回ったことも好材料視されている。主に休日の数が前年に比べて２日多かったことや好天に恵まれたことで客数が同４．８％増となったことに加えて、電動アシスト車の売り上げ好調もあって客単価も同７．４％増となった。



出所：MINKABU PRESS