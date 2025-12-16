ＭＤＶがカイ気配切り上げ、日本生命が１株１６９３円でのＴＯＢを発表

メディカル・データ・ビジョン<3902.T>がカイ気配を切り上げている。１５日の取引終了後、日本生命保険がＭＤＶに対し、完全子会社化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株１６９３円で、ＭＤＶの１５日終値５４２円に対し３．１倍の水準となる。ＭＤＶ株は日本生命のＴＯＢに関する事前報道から１５日にストップ高に買われていたが、１６日も大量の買い注文を抱えＴＯＢ価格にサヤ寄せする動きをみせている。



買付予定数の下限は１１６７万４８００株で、上限は設定しない。買付期間は１６日から２０２６年２月３日。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経てＭＤＶは上場廃止となる見込み。ＭＤＶはＴＯＢに賛同の意見を表明している。日本生命はヘルスケア領域の強化につなげる方針。東京証券取引所は１５日付でＭＤＶを監理銘柄（確認中）に指定した。



出所：MINKABU PRESS