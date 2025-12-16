2026年1月8日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートするドラマ『身代金は誘拐です』より、勝地涼、瀧本美織、浅香航大、桐山照史の4ショットビジュアルが公開された。

参考：浅香航大、真飛聖、WEST. 桐山照史、酒向芳、『身代金は誘拐です』クランクイン

本作は、2025年1月期に放送された『私の知らない私』（読売テレビ・日本テレビ系）の制作チームによる完全オリジナルの考察ミステリー。物語のテーマとなるのは、娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られること。自ら犯す罪と葛藤しながらも、愛する我が子のため、追い詰められながら、犯人の正体へと迫っていく。

勝地と瀧本がW主演を務め、浅香、桐山のほか、真飛聖、酒向芳らが共演する。

公開されたビジュアルには、誘拐された娘を取り戻すため、“別の子ども”を誘拐する鷲尾武尊（勝地涼）と、武尊の妻・美羽（瀧本美織）、武尊が勤務する防犯セキュリティ会社の社長で、大学時代からの友人・熊守壮亮（浅香航大）、そして武尊と美羽に息子の蒼空を誘拐されてしまう有馬英二（桐山照史）という、数奇な運命に翻弄される4人が写し出されている。

あわせて、家族でバーベキューを楽しむ武尊たちを捉えた場面写真も公開された。

また、ドラマの本編映像を使用した PRスポットが本日12月16日よりTVerで配信される。

（文＝リアルサウンド編集部）