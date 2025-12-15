俳優の横浜流星（29）が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の最終話が14日に放送され、平均世帯視聴率は9・5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが15日、分かった。個人平均視聴率は5・3％だった。

初回から最終回までの期間平均の世帯視聴率は9・5％。2桁に届かず、20年の「いだてん〜東京オリムピック噺〜」の8・2％に次ぐワースト2位だった。

同作は「光る君へ」に続く、大河ドラマ第64作。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や東洲斎写楽、葛飾北斎らを世に出したことで知られる“江戸のメディア王”蔦屋重三郎の生涯を描く。紫式部を主人公とする「光る君へ」に続き、2作連続で合戦シーンはない、異色の大河となった。主演を務める横浜流星はNHKドラマ初出演。脚本は17年の大河「おんな城主 直虎」を手掛けた森下佳子氏が担当した。

最終回では蔦重の最期の瞬間までギャグシーンがちりばめられ、笑いあり涙ありのラストに。「泣けた！笑った！来週どうすれば…ロスです涙」「最初から最期まで衝撃でした」などSNSではファンからの熱い“ロス”コメントが寄せられている。