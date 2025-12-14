株で勝てない人は「理由」を探す…では、勝てる人は何を見ているのか？

投資歴70年 資産24億円――お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が"投資の神様"から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？"小説形式"だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。

急騰の裏にある「単純な」真実

「武蔵精密工業、なんで上がってるんですか？ これも決算がよかったから？」

そう聞くと、シゲルさんはコーヒーをひと口すすってから、口角をわずかに上げた。

欲望と期待のトートロジー

「なんで上がってるかって？ そんなん、この株をほしがってる人が多いからに決まってるやろ」

「……それはそうかもしれませんけど。じゃあ、なんでみんなほしいと思うんですか？」

「株価が上がると思ってるからや」

「じゃあ、なんで株価が上がると思ってるんですか？」

「いまの値段が安いと思うからやな」

「えっ、安いんですか？」

安いと思う人が多いから、買われてるんやろね

煙に巻かれる投資哲学

なるほど。いや、なるほど……なのか？

わかるような、わからないような。まるで禅問答のようだ。

【解説】「理由」よりも「需給」がすべて

この禅問答のようなやり取りには、実は株式投資において最も重要かつ、ベテラン投資家だけが肌感覚で理解している「真理」が隠されています。

私たちは株価が変動すると、すぐに「なぜ？」という明確な理由を探そうとします。「決算が良かったから」「ニュースが出たから」といったなんとなく論理的な答えがあれば安心するからです。

株価を動かす直接的な要因とは？

しかし、シゲルさんが言うように、株価を動かす直接的な要因は、結局のところ「買いたい人が、売りたい人よりも多い」という需給のバランスだけです。

どんなに素晴らしい好決算でも、投資家たちが「材料出尽くし」と判断すれば株価は下がりますし、逆に赤字決算でも「最悪期は脱した（これからは良くなる）」と皆が思えば、株価は「安い」と判断されて上がるのです。

「割安」の正体を見極める

ここで言う「安い」とは、単にPER（株価収益率）などの指標が低いということだけではありません。市場参加者の多くが、「未来の可能性に比べて、今の価格はまだ低い」と同意している状態を指します。

この「他者の期待」の総量こそが株価です。「なぜ上がったのか」という過去の理由探しに没頭するよりも、「市場はいま、この株の未来に何を期待しているのか？」という投資家心理（センチメント）を読むこと。

それこそが、シゲルさんの言う「単純な真実」を理解し、波に乗るための第一歩となるでしょう。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。