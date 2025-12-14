早く、そしてより快適に。高いクッショニングで日々のランからウォーキングまでアシストするアディダス「ADIZERO EKIDEN COLLECTION」

年始3が日、正月の定番の楽しみといえば駅伝。TVを点けるとランナーたちの友情やチームワーク、そして箱根の坂を登る様子や沿道の観客の姿に思わず釘付けになるものです。そして日々ハードなトレーニングを課してきたランナーの相棒と言えば、やっぱり足元を支えるシューズ。駅伝明けには“優勝校はどのメーカーのシューズを履いていたか”が毎年話題となりますよね。

国内レースでの勝利や記録更新に貢献してきたアディダスからも駅伝シーズンに向けコレクション「ADIZERO EKIDEN COLLECTION（アディゼロ エキデン コレクション）」が発売中です。トレーニングからレースの本番までしっかりと足元をサポートする全9種がラインアップしています。

いずれのモデルも元旦の朝のような晴れやかで、青々とした富士山をイメージしたカラーのソーラーブルーを採用。また、箱根伝統細工からインスパイアされたピクトグラムデザインで駅伝での戦いに必須な“団結心・忍耐力・ラストの全力疾走”を表現するなどスペシャル感を演出。駅伝ファンに加え、日々走るランナーへの熱いエールをも込めたコレクションとなっています。

▲「ADIZERO EVO SL WOVEN」

新たに登場したのはアディゼロの最軽量トレーニングシューズのアップデート版「ADIZERO EVO SL WOVEN」（1万9800円）。優れた伸縮性とフィット感を持つ新開発のウーブンアッパー素材を採用。サポートが必要な箇所をしっかり補強し、足のブレを抑えた走りへと導きます。

また、中足部搭載のナイロン製ドッグボーンが反発性を高め、スムーズな足運びと走りを実現します。さらに、前足部にはスリップによるエネルギーロスを軽減する高いグリップ力を誇るコンチネンタルラバーも搭載。片足約224g（27cm）の軽さとともにトレーニングにベストな1足に仕上がっています。

▲「ADIZERO ADIOS PRO 4」

レース本番の相棒として活躍する「ADIZERO ADIOS PRO 4」（2万8600円）も登場。ソールの厚さとフォルムに思わず目が行くこちらは5本骨状フルレングスカーボンバー・エナジーロッド 2.0を搭載。かかとからつま先へのスムースな重心移動をサポートし、高い剛性で推進力を発揮します。スピードを上げたいときも軽量フォームのライトストライク プロがステップごとに優れたクッション性を発揮。さらに一方向伸縮素材を使ったライトロックアッパーが足の形状に自然とフィットするなど、まさに本番にふさわしい1足です。片足約200g（27cm）。

▲「ADIZERO TAKUMI SEN 11」

なお、長距離だけでなくショートレース用モデル「ADIZERO TAKUMI SEN 11」（2万4200円）も発売。こちらは個人記録を狙うランナー向けで片足約188g（27cm）の軽量性と高いクッショニング、そしてスムースな重心移動でラストまで力強い走りを約束します。

▲「ADIZERO PRIME X3 STRUNG」

ほかにも自己ベスト更新を狙いたい人にうってつけな「ADIZERO PRIME X3 STRUNG」（3万9600円）やレース・本番の両方に対応するオールランドモデル「ADIZERO BOSTON 13」（1万8700円）などニーズに合わせたラインアップがスタンバイしています。

▲「ADIZERO HE JK」

さらに、シリーズ登場に合わせアパレルも同時発売中。ランニングジャケット「ADIZERO HE JK」（1万5400円）やパンツ「ADIZERO HE PT」（1万1550円）と鮮やかなシューズとコーデが楽しめる1着が揃います。

>> アディダス・ジャパン

＜文／GoodsPress Web＞

【関連記事】

◆冬のウエアは保温性と透湿性が肝。アディダスの高性能シリーズ「CLIMAWARM」で暖かく快適に

◆パフォーマンス、デザイン性ともに文句ナシ！アディダス オリジナルスの新作「ADIZERO GOUKANA」は何がスゴい？

◆脱ぎ履き調整がラクラク！アディダス「スタンスミス」のゴルフシューズにBOA搭載モデルが登場！