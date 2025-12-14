『汐乃先生と、とろける取材事情』、「マンガPark」にて連載スタート
白泉社が運営する総合エンタメアプリ「マンガPark」にて、『汐乃先生と、とろける取材事情』(望田ほへと)の連載が2025年12月14日(日)よりスタートした。毎週日曜更新予定。
【あらすじ】
「マグロでつまらない」と彼氏にフラれたOL・蒼の数少ない癒しは、マンションの隣人・押野の存在と、小説を読むこと。ある日、とあるハプニングから推し作家の汐乃ソウ＝押野ということが発覚し…!? えっちな小説の執筆に悩む押野を救うべく、蒼は“取材協力”を申し出て…。取材から始まる、小説家×オタクOLのあまとろエロス♡
「マンガPark」では、『汐乃先生と、とろける取材事情』の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンスとなっている。各詳細はマンガParkアプリにて。
