¡Ö¿¦¾ì¤ÎËºÇ¯²ñ¡×½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌóÈ¾¿ô¡¢6³ä¤¬¡Ö1¼¡²ñ¤Çµ¢¤ë¡×¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç³«ºÅ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë»ö¾ð
2025Ç¯¤ÎËºÇ¯²ñ¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï²¿¼¡²ñ¤Þ¤Ç¡© ¿¦¾ì¤Ç¤Ï6³ä¤¬¡Ö1¼¡²ñ¡×»ß¤Þ¤ê¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï5³ä¶¯¤¬¡Ö2¼¡²ñ¡×¤Ø¡½¡½¤½¤ó¤Ê°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹Ä´ºº·ë²Ì¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊËºÇ¯²ñ¤Ê¤é2¼¡²ñ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤¬È¾¿ô
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤°¤ë¤Ê¤Ó¤¬2025Ç¯¤ÎËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë11·îÃæ½Ü¤Ë¹Ô¤¤¡¢20¡Á60Âå¤Î¤°¤ë¤Ê¤Ó²ñ°÷1300¿Í¤«¤é¥¦¥§¥Ö²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¦¾ì¤ä»Å»ö´Ø·¸¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ë¡Ö²¿¼¡²ñ¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤Åú¤¨¤Ï¡Ö1¼¡²ñ¤Þ¤Ç¡×¤Ç59.5¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö2¼¡²ñ¤Þ¤Ç¡×¤¬35.5¡ó¡¢¡Ö3¼¡²ñ°Ê¾å¡×¤Ï5.0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç³«¤¯ËºÇ¯²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1¼¡²ñ¤Þ¤Ç¡×¤Ï35.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡Ö2¼¡²ñ¤Þ¤Ç¡×¤¬52.8¡ó¤ÇºÇÂ¿¡£¡Ö3¼¡²ñ°Ê¾å¡×¤â12.0¡ó¤ËÁý¤¨¤¿¡£¿¦¾ì¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤¬¤ß¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
²ñÈñ¤Ï¡Ö4500¡Á5000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤
¤½¤ì¤¬ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï20ÂåÃËÀ¤À¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡Ö2¼¡²ñ¤Þ¤Ç¡×¤¬55.8¡ó¡£¡Ö3¼¡²ñ°Ê¾å¡×¤âÁ´ÂÎÊ¿¶Ñ¤ÎÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë26.9¡ó¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤òÀê¤á¤¿¡£»Å»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°û¤ß¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï·É±ó¤·¤Æ¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤À¡£
Æ±¤¸20Âå¤Ç¤â½÷À¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡Ö2¼¡²ñ¤Þ¤Ç¡×¤¬62.0%¤È¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¯¡¢¡Ö3¼¡²ñ°Ê¾å¡×¤Ï7.6¡ó¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²ñÈñ¤Ï¡¢¿¦¾ì¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¤â¤ËÁ´ÂÎ¤Ç¡Ö4500¡Á5000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÞûÀÐ¤Î¡Ø¸ãÇÚ¤ÏÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤Ë¡ÖËºÇ¯²ñ¡×¤¬ÅÐ¾ì
ËºÇ¯²ñ¤Îµ¯¸»¤Ï¸Å¤¯ÃæÀ¤¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï½îÌ±¤¬Êë¤ì¤Î»Å»öÇ¼¤á¤Î¤¢¤È¤ÎÇ¼²ñ¤Ç°û¿©¤¹¤ë½¬¤ï¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤ë¤È´±Î½¤ä³ØÀ¸¤Î´Ö¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î¡Ø¸ãÇÚ¤ÏÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤Ë¡ÖËºÇ¯²ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê´¨·î·¯¤¬¡Ö¸þÅç¤ÎÃÎ¿Í¤Î²È¤ÇËºÇ¯²ñ·ó¹çÁÕ²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ...¡×¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¾¼ÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ´ë¶ÈÊ¸²½¤Ë¿¼¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢º£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1Ç¯¤Î¶ìÏ«¤òËº¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤·¤Æ¤¤¿ËºÇ¯²ñ¤À¤¬¡¢¤°¤ë¤Ê¤Ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¦¾ì¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ë¡Ö»²²Ã¤¹¤ë¡¦³«ºÅ¤µ¤ì¤ì¤Ð»²²Ã¤¹¤ë¡×¤Ï54.9¡ó¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ä¤ê¤Ï¡Ö»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×29.6¡ó¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×15.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
´´»ö¤ÎºÇÂç¤ÎÇº¤ß¤Ï¡Ö¤ªÅ¹Áª¤Ó¡×
¤È¤â¤¢¤ì¡¢ËºÇ¯²ñ¤ÎÀß±Ä¤Ï´´»ö¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢½Å²Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ë¡¿Í¸þ¤±¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥ó¥Ô¤ÎÄ´ºº¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´´»ö¤ÎºÇÂç¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢10¿ÍÃæ7¿Í¤Ë¤¢¤¿¤ë71.3¡ó¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¤ªÅ¹Áª¤Ó¡×¤À¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï2025Ç¯10·î»þÅÀ¤ÇÌò½ê¤ä´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë20¡Á59ºÐ¤Î310¿Í¤Ë¥¦¥§¥Ö¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¤â¤Î¡£¤Û¤«¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆüÄøÄ´À°¡×¡Ê62.9¡ó¡Ë¤ä¡Ö»²²Ã¼Ô½¸¤á¡×¡Ê51.9¡ó¡Ë¤Ê¤É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Öµï¼ò²°¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ð¡¼¡×¤¬91.6¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦µòÅÀÆâ¡×¤â61.9¡ó¤¬´õË¾¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÅ¹Ãµ¤·ÉÔÍ×¡×¡ÖÄãÍ½»»¡×¡Ö°ÜÆ°¤Î¼ê´Ö¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Î¥ó¥Ô¼Ò¤Ï¡Ö½¾Íè¤Îµï¼ò²°¤¬1°Ì¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2°Ì¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹³«ºÅ¤¬Æþ¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊËºÇ¯²ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤ä¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸úÎ¨À¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¤Áê¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤â±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¶¶ËÜÁï¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
³¤,
À¸²Ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ºßÂð°åÎÅ,
²£ÉÍ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¾²ÃÈË¼