¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Ûºå¿ÀJF¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤·ìÅý¤Ï¡©¡¡½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¥Ê¥·¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê£²Æ¬¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£²ºÐÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ë£Çµºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê¼Ç1600£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤Î½ÐÁö¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸¡Öºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡×¤ÎÌîÏ©µÆ£Ó¤ò£³ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡¢£Ç·¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹£Ó¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ß¥Ä¥«¥Í¥Ù¥Í¥é¡¢ÇòµÆ¾Þ¤Ê¤É£²Àï£²¾¡¤Î¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥é¥ô¥ß¡¼¤Ê¤É¡¢¾ÍèÍË¾¤ÊÇÏ¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ºå¿ÀJF¤Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ËÁêÀ¤¬¤¤¤¤·ìÅý¤¬¤¢¤ë¡£¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¤À¡£2015Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢2019Ç¯¥ì¥·¥¹¥Æ¥ó¥·¥¢¡¢2023Ç¯¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¤È£³Æ¬¤ÎÄ¾»Æ¤¬¾¡Íø¤·¡¢¡ÖÊì¤ÎÉã¡×¤È¤·¤Æ¤âºòÇ¯¤Ë¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡ÊÉã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÄ¾»Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸å·Ñ¼ï²´ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¤Î»º¶ð¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£¤½¤ì¤¬¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
Á°Áö¤Î¥µ¥Õ¥é¥ó¾Þ¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë£ÇµÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿ºÇÍ¥½¨£²ºÐ²´ÇÏ¡£¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤â£²ºÐÀï¸þ¤¤Î¼ï²´ÇÏ¤È¸À¤¨¤ë¡£¤Þ¤À»º¶ð¤Ï£²À¤ÂåÌÜ¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë½éÇ¯ÅÙ»º¶ð¤«¤é£Çµºù²Ö¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢£Çµ½©²Ú¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼Æ±ÍÍ¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬Áá¤¤ÌÆÇÏ¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë»ñ¼Á¤Ï¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼»º¶ð¤Ë¤ÏÇÛ¹çÅª¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢£³Æ¬¤È¤âÊì·Ï¤Ë¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º¡¢¥À¥ó¥Á¥Ò¤Î·ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¤Ï¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä¾»Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Êì¤ÎÉã¤Ë¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º¤ÎÂ¹¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÁÄÊì¤ÎÉã¤Ë¥À¥ó¥Á¥Ò¤ÎÂ¹¥Ç¥£¥é¥ó¥È¡¼¥Þ¥¹¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÁÄÊì¤ÎÉã¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥È·ÏÄ¾»Æ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥³¡¼¥º¥¦¥§¥¤¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¾¼ï²´ÇÏ¤âÌ¾¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¹¥ÇÛ¹çÇÏ¤À¡£
¡¡ÌÆ·Ï¤ò¸«¤ë¤È¡¢£±ºÐ¾å¤Î»Ð¥¿¥¤¥»¥¤¥×¥é¥ó¥»¥¹¤Ï£Ç¶¥Õ¥í¡¼¥é£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÇìÉã¥Ú¥ë¥·¥¢¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢£ÇµÊ©2000¥®¥Ë¡¼¡Ê¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ê¤ÉÊ©¹ñ¤Ç¥Þ¥¤¥ë¡Á1800£í¤Î£Çµ¤ò£³¾¡¤·¤¿Ì¾ÇÏ¤È¤¤¤¦°ìÎ®¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¤ÎÀïÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡££¶·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë£Ç·¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤òÀ©¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¤Ë¼¡¤°£²Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¿·³ã¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¡Ê¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡£Á°Áö¤Î¥µ¥Õ¥é¥ó¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤Ï¹¥°Ì¤«¤é±Ô¤¯µÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢£±Ê¬33ÉÃ£¸¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¡¢¾å¤¬¤ê£³£Æ33ÉÃ£·¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ²÷¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÈÆ±¤¸µ÷Î¥¤Ç¤¢¤ê¡¢ºå¿À¤ÈÆ±¤¸¤¯Ä¾Àþ¤Îºä¤¬µÞ¤ÊÃæ»³¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¡£´ØÅìÇÏ¤Ê¤¬¤é¡¢¿·ÇÏÀï¤ÎÉñÂæ¤Ëºå¿À¡¦¼Ç1600£í¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤äÍè½Õ¤Îºù²Ö¾Þ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£¡Ú¤â¤¦£±Æ¬¤â¶¯ÎÏ¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ä£²ºÐÌÆÇÏ¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥é¥ô¥ß¡¼¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾®ÎÓ¿¿Ìé±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£ËÜÇÏ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥ó¥ÌÆ±ÍÍ¡¢Êì·Ï¤Ë¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º¤È¥À¥ó¥Á¥Ò¤òÊ»¤»»ý¤Ä·ìÅý¹½À®¡£Éã¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤é¤ò½Ð¤¹¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤À¤¬¡¢Æ±ÌÆ·Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë»º¶ð¤Ë¤âº£Ç¯¤Î£Ç·È¡´ÛµÇ°¡ÊÈ¡´Û¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤â¡¢Êì·Ï¤Ë¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º¤È¥À¥ó¥Á¥Ò¤ò»ý¤Ä·ìÅý¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÍÂåÊì¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤½¤ì¤Û¤É¶á¤¯¤Ê¤¤´ÖÊÁ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±»÷¤¿·ìÅý¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ë¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë»º¶ð¤ÇÊì·Ï¤Ë¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º¡¢¥À¥ó¥Á¥Ò¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï£Ç¶¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¸½£²ºÐ¤Î¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤È¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥é¥ô¥ß¡¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£²Àï£²¾¡¡£¿·ÇÏÀï¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤Ç¤Ï£±Ê¬20ÉÃ£²¤Î¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¾¡¤Á¡£¤µ¤é¤ËÁ°Áö¤ÎÇòµÆ¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ï¡¢Æ¨¤²¤Æ£³ÇÏ¿Èº¹¤Î´°¾¡¡£¤¹¤Ç¤Ë½Å¾Þµé¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÇÏÀï¤Ï£²ÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¹µ¤¨¤Æ¤â¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¤À¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Îºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º»º¶ð¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¡¢¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë»º¶ð¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥é¥ô¥ß¡¼¤Î£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£