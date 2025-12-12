PS5、PS4タイトルが最大75％OFF！ PSストア「THE GAME AWARDS」セール12月15日まで開催「モンスターハンターワイルズ」「Clair Obscur: Expedition 33」などが割引価格で登場
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にて「THE GAME AWARDS」セールを開催している。期間は12月15日まで。
本セールは、世界最大級のゲーム表彰式典「The Game Awards 2025」の開催を記念したもの。期間中、「モンスターハンターワイルズ」（スタンダードエディション/デラックスエディション/プレミアムデラックスエディション）、「Clair Obscur: Expedition 33」（スタンダードエディション/デラックスエディション）、「Stellar Blade」（コンプリートエディション）などが対象となり、割引価格で購入できる。
詳細については各商品ページより確認してほしい。
□「THE GAME AWARDS」セールのページ【セール対象タイトル（一部）】
「モンスターハンターワイルズ」（スタンダードエディション） 価格：8,990円 → 4,944円（45%OFF）
「Clair Obscur: Expedition 33」（スタンダードエディション） 価格：7,480円 → 5,984円（20%OFF）
「Stellar Blade」（コンプリートエディション） 価格：10,980円 → 7,246円（34%OFF）
(C)CAPCOM
MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
Developed by Sandfall Interactive. Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.
(C)2025 SHIFT UP Corporation.All rights reserved.Published by Sony Interactive Entertainment Inc.