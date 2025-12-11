²¬»³¡¦ÁÒÉß¤Î·ëº§¼°¾ì¤Ç´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸þ¤±¤Ë¡Ö¿·±ã²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡¡NISHIKIYA¥°¥ë¡¼¥×¤Ï12·î9Æü¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬²¬»³¡¦ÁÒÉß¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë·ëº§¼°¾ì¤ò½¾Íè¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°ÍøÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸þ¤±¤ÎÉý¹¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¿·±ã²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Äó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¿·¥×¥é¥ó¤Ï¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ç½¸¤Þ¤ë²ÁÃÍ¡×¤¬ºÆÇ§¼±¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤Î±ã²ñ¾ì¡¦¥Û¥Æ¥ë²ñ¾ì¤ËÂå¤ï¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·ëº§¼°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÄÂÎÎ¹¹Ô¡¢ËºÇ¯²ñ¡¢¿·Ç¯²ñ¡¢´¿Á÷·Þ²ñ¡¢º©¿Æ²ñ¡¢Æ±Áë²ñ¡¢¼Õ²¸²ñ¡¢É½¾´¼°¡¢½Ë²ì²ñ¡¢µÇ°¼°Åµ¡¢¼þÇ¯¼°Åµ¡¢Æþ¼Ò¼°¡¢ÆâÄê¼°¡¢·èµ¯½¸²ñ¡¢Å¸¼¨²ñ¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Æ¥¤¥¹¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±é½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÎÁÍý¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ëÆ±Åù¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦ÏÂÍÎÀÞÃï¡¦¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÂ°¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¼°¾ì±¿±Ä¤ÇËá¤«¤ì¤¿¿Ê¹Ô´ÉÍý¡¦±é½Ð¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤ª¤â¤Ê³èÍÑ»öÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢É½¾´¼°¡ß¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¢ÆâÄê¼°¡ßµÇ°»£±Æ¡ßº©¿Æ²ñ¡¢¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¡ß´ë¶È¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼Æ°²è¾å±Ç¡¢Å¸¼¨²ñ¡ß¾¦ÃÌ¥¹¥Ú¡¼¥¹ÀßÃÖ¡¢Æ±Áë²ñ¡ß¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üËº¿·Ç¯²ñ¡¢´¿Á÷·Þ²ñ¡¢É½¾´¼°¡¢½Ë²ì²ñ¡¢µÇ°¼°Åµ¡¢Æþ¼Ò¼°¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ
¡¡º£²ó¡¢Äó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¿·¥×¥é¥ó¤Ï¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ç½¸¤Þ¤ë²ÁÃÍ¡×¤¬ºÆÇ§¼±¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤Î±ã²ñ¾ì¡¦¥Û¥Æ¥ë²ñ¾ì¤ËÂå¤ï¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·ëº§¼°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÁÍý¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ëÆ±Åù¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦ÏÂÍÎÀÞÃï¡¦¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÂ°¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¼°¾ì±¿±Ä¤ÇËá¤«¤ì¤¿¿Ê¹Ô´ÉÍý¡¦±é½Ð¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤ª¤â¤Ê³èÍÑ»öÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢É½¾´¼°¡ß¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¢ÆâÄê¼°¡ßµÇ°»£±Æ¡ßº©¿Æ²ñ¡¢¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¡ß´ë¶È¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼Æ°²è¾å±Ç¡¢Å¸¼¨²ñ¡ß¾¦ÃÌ¥¹¥Ú¡¼¥¹ÀßÃÖ¡¢Æ±Áë²ñ¡ß¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£