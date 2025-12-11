JRAは11日、2026年度調教師免許試験（新規）合格者を発表。現役騎手は藤岡佑介（39＝栗東・フリー）、和田竜二（48＝栗東・フリー）の2人で計4人が合格した。騎手としてのキャリアにピリオドを打ち、来春から調教師として新たな一歩を踏み出す。

JRAから最高の知らせが届いた。和田竜、藤岡らが難関にチャレンジし、見事に突破。毎年、多くのホースマンが涙をのんでいるように約5％とされる合格率が、いかに狭き門なのかを物語っている。そこに名があるだけで凄いこと。一方で、それは自身の引退が迫っていると確定する瞬間でもあった。騎手から調教師へ。来春から立場を変え、馬づくりに打ち込んでいく。

◇藤岡 佑介（ふじおか・ゆうすけ）1986年（昭61）3月17日生まれ、滋賀県出身の39歳。父・健一はJRA調教師。04年、栗東・作田誠二厩舎所属でデビューし、35勝でJRA賞最多勝利新人騎手。05年京都牝馬S（アズマサンダース）でJRA重賞初制覇。18年NHKマイルC（ケイアイノーテック）でG1初制覇を飾る。競馬学校の同期に川田将雅、丹内祐次、津村明秀ら。JRA通算1万2265戦1101勝、うち重賞はG1・2勝を含む48勝。1メートル65、52キロ。血液型B。

◇和田 竜二（わだ・りゅうじ）1977年（昭52）6月23日生まれ。滋賀県出身の48歳。96年に栗東・岩元市三厩舎所属でデビュー。ルーキーイヤーのスポニチ賞ステイヤーズS（サージュウェルズ）でJRA重賞初制覇、テイエムオペラオーとのコンビで99年皐月賞、00＆01年天皇賞・春連覇などG1を7勝した。競馬学校の同期に高橋亮師、福永祐一師、古川吉洋ら。JRA通算2万2115戦1531勝、うち重賞はG1・8勝を含む50勝。1メートル65、50キロ。血液型O。

【2026年度調教師免許試験（新規）合格者】

古賀 大生

藤岡 佑介

三樹 祐輔

和田 竜二

▽JRA調教師試験 受験資格は28歳以上。第1次が筆記試験と身体検査、合格すると第2次で口頭試験と人物考査が行われる。いずれも競馬法規や調教、馬学、衛生学、飼養管理など幅広い専門知識を問われる。合格後はタイミングにもよるが技術調教師として1年ほど研修、準備期間を経て開業するケースが多い。今年の申請者は118人、第1次試験が9月10日で合格者14人、第2次試験が12月2〜4日にあった。