中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年12月10日、中国・成都で開催された卓球混合団体ワールドカップ（W杯）の特集記事を組み、日本代表について、「日本は敗れたとはいえ尊敬に値する」と評価した。

日本は決勝で1−8完敗、中国は大会3連覇

混合団体W杯は、11月30日に中国・成都で開幕し、12月7日に決勝戦が行われた。

日本は、張本智和（トヨタ自動車、22）、松島輝空（木下グループ、18）、戸上隼輔（井村屋グループ、24）、篠塚大登（愛知工業大学、21）、張本美和（木下グループ、17）、早田ひな（日本生命、25）、伊藤美誠（スターツ、25）、大藤沙月（ミキハウス、21）の8人が出場した。

日本は第1ステージ、第2ステージを勝ち抜き、準決勝でドイツを8−3で下した。決勝は地元中国との対決となり、1−8で完敗を喫した。中国は大会3連覇を達成した。

今大会、日中関係の悪化に伴い、日本代表にとって試合会場は「超アウェー」状態で、厳しい戦いを強いられた。なかでも、男子のエース張本は試合のたびに地元の観客から大ブーイングを浴びた。

張本に対する過度なブーイングに対し、大会に出場した他国チームの選手も感じるところがあったようだ。

フランス選手「智和が本当に気の毒だった」

フランス代表のシモン・ゴジ（31）は、自身のXで「智和が本当に気の毒だった」などと同情のコメントを投稿した。

同メディアは、今大会で日本代表が直面した出来事を踏まえた上で、日本代表のパフォーマンスを次のように評した。

「中国は圧倒的な力で優勝を果たしたが、日本は敗れたとはいえ、やはり尊敬に値する。日本は、混合団体ワールドカップの決勝に進出したのは初めてであり、張本智和と張本美和が率いるラインナップは、日本の新世代の影響力を示した」

そして、混合団体が28年ロサンゼルス五輪から採用されることに触れ、こう続けた。

「今大会の中国卓球チームの3連覇は、卓球チームの実力の高さを証明している。しかし、オリンピックに混合団体戦が加わったことで、競争はさらに激化し、常に緊張感を持って臨むことが求められる」

今大会は、日中関係の悪化に伴い、会場での観戦マナーなどが大きな話題となった。一部中国ファンの言動に関して、インターネット上では、日本の卓球ファンから多くの批判の声が上がった。