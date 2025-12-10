【失敗談】正直レビュー！ソフトバンク光を2年間利用して感じたメリット・デメリット！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT系YouTuberのネコさや氏が、「【失敗談】正直レビュー！ソフトバンク光を2年間利用して感じたメリット・デメリット！」と題した動画を公開。自身が2年間「ソフトバンク光」を利用した実体験に基づき、契約前に知っておくべきメリットとデメリットをそれぞれ6つずつ、正直にレビューした。
まずメリットとして、ネコさや氏は「スマホセット割」「高速通信が利用できる」「高額キャッシュバック」の3点を高く評価。特にソフトバンクやワイモバイルのユーザーであれば、スマホの月額料金が永年割引になる「スマホセット割」は大きな魅力だと語る。また、IPv6 IPoE + IPv4の高速通信「IPv6高速ハイブリッド」が無料で利用できるため、快適なインターネット環境が期待できるとした。
一方で、デメリットとして料金体系の複雑さに警鐘を鳴らす。メリットとして挙げた「スマホセット割」だが、適用するには月額550円の指定オプションへの加入が必須である点を指摘。さらに、「工事費実質無料」キャンペーンについても、工事費の24回分割払いが終わる前に割引が開始されず、実質的に31ヶ月以上利用しないと無料にならない仕組みになっていると解説。「2年縛り」に加えてこの工事費の仕組みがあるため、「実質4年縛り」に近い状態になる可能性があると述べた。
また、電話サービスについても注意が必要だという。ソフトバンク光が推奨する「ホワイト光電話」は、他社の光コラボレーションサービスへ乗り換える際に電話番号を引き継げない場合があり、実際に自身が乗り換え時に苦労した失敗談を明かした。
ネコさや氏は、ソフトバンク光は豪華な特典やスマホセット割など魅力的な点も多いとしつつも、料金が高くなりがちで、オプションや契約期間の仕組みが複雑であると総括。自身の利用状況と照らし合わせ、メリットとデメリットを慎重に比較検討することが失敗しないための鍵だと締めくくった。
