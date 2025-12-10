◇現役ドラフト（2025年12月9日）

「未完の大砲」に白羽の矢を立てた。ロッテは阪神の6年目外野手・井上を獲得。サブロー監督は「パンチ力のある選手。長打はウチに足りない部分でもある。おおいに期待しています」とコメントした。8年ぶりの最下位に沈んだ今季73本塁打、441得点はいずれもリーグ5位。長打力不足は顕著なだけに、新天地での打撃開眼に期待を寄せた。

大阪出身の井上は履正社で4番を打ち、3年時は19年夏の甲子園で全国制覇。高校通算49本塁打の長距離砲として19年ドラフト2位で阪神に入団した。しかしプロの世界では結果を残せず、昨季までの5年間で通算3本塁打。今季はわずか1試合の出場に終わった。それでも2軍ではリーグ3位タイの8本塁打。眠れる打棒をロッテの一員として発揮すべく、井上は「（昨年の）初ホームランの時の声援は今でも忘れられない。感謝しかない。心機一転、ラストチャンスだと思って結果にこだわって頑張る」と誓った。

ロッテには今季新人王の西川、11本塁打とブレークの気配を見せた山本、通算48本塁打の山口がおり「右の外野手」は激戦区だ。履正社で安田の2学年後輩だった井上が幕張の地で大化けすれば、新生サブローロッテの打線を象徴する存在になる。（鈴木 勝巳）