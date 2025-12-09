米Googleは、XR向けOS「Android XR」エコシステムに対応したデバイスとして、AIグラスを2種類開発していることを明らかにした。ひとつはディスプレイ非搭載型、もうひとつはディスプレイ搭載型になるという。

ディスプレイ非搭載型のAIグラスでは、内蔵のスピーカーとマイク、カメラを使って生成AIのGeminiと対話可能。ディスプレイ搭載型では、道案内や翻訳表示などをレンズ内ディスプレイに表示できる。

いずれもサムスンやGentle Monster、Warby Parkerといったパートナー企業とともに開発を進めており、2026年中には最初のモデルが登場するという。

Googleは2種類のAIグラスを開発している意図について「AIとXRが本当に役立つためにはハードウェアが生活にシームレスに溶け込み、個人のスタイルにマッチする必要がある。ひとつのフォームファクターがすべてにマッチするわけでない。重さやスタイリング、没入感の最適なバランスを自身のニーズに合わせて自由に選択できる環境を提供したい」としている。

またXREALと共同開発を進めている有線接続のXRグラス「Project Aura」についても言及。2026年の発売に向けて、同年中にさらなる情報を発表するという。

そのほか、海外で発売されているVRヘッドセット「 Galaxy XR」には、Windowsと接続して、PCのウィンドウとGalaxy XR内のアプリをサイド・バイ・サイドで表示できる「PC Connect」やトラベルモード、ビデオ通話時にユーザーの表情などをリアルタイムで反映する“デジタルフェイス”「Likeness」などの提供も発表された。まずはベータ版として順次提供される。